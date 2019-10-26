Ходорковский: узнал, что был в Африке и даже убил льва. Занятно…

«Узнал, что был в Африке и даже убил льва. Занятно…» — написал Ходорковский на своей странице в «Твиттере».

Сенников начал карьеру профессионального футболиста в 1996 году в «Локомотиве» из Санкт-Петербурга. Затем защитник выступал за московский ЦСКА , ярославский «Шинник», казанский «Рубин» и столичный «Локомотив». В национальной команде России Дмитрий играл с 2002 по 2005 год.

За карьеру Сенников дважды стал чемпионом России (2002, 2004), трижды выиграл Кубок страны (2000, 2001, 2007) и дважды — Суперкубок (2003, 2005).