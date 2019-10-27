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Отомстили за оскорбления: как «Спартак» уничтожил «Локомотив» 

Газета.Ru + ещё 7 8 часов назад
Отомстили: как «Спартак» уничтожил «Локомотив»
Фото: Газета.Ru
«Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Оскорбительная атрибутика «железнодорожников», роковая ошибка Маринато Гилерме, крутое возвращение Романа Зобнина и дубль Джордана Ларссона за две минуты — «Газета.Ru» подробно рассказывает о первой победе Доменико Тедеско у руля красно-белых.
Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» было во многом определяющим для обеих команд: у первых стояла задача сохранить лидерские позиции, особенно после победы «Зенита» над «Крыльями Советов», у вторых же является актуальным вопрос о наличии шансов на борьбу за попадание в первую пятерку. И для тех, и для других данные задачи обстояли весьма серьезно.
У подопечных Юрия Семина вышел крайне тяжелый матч в третьем туре группового этапа против туринского «Ювентуса». Красно-зеленым не хватило каких-то 15 минут, чтобы удержать историческую победу над «бьянконери». Исход встречи решили два точных удара Пауло Дибалы.
Естественно, чтобы удержать победный результат, «железнодорожники» затратили немало сил, а потому некоторые проблемы с «физикой» в дерби со «Спартаком» были неизбежны.
К тому же Семин произвел только одно изменение в составе по сравнению с матчем против «Ювентуса»: вместо Брайана Идову на левом крае вышел Рифат Жемалетдинов. В остальном же стартовый состав и манера игры остались прежними.
Что касается «Спартака», то новый главный тренер красно-белых Доменико Тедеско еще на своей первой пресс-конференции открыто заявил, что на данный момент у команды стоит цель набирать очки, а вопрос о глобальных изменениях игровой модели будет рассматриваться только во время зимнего перерыва на тренировочных сборах.
Сделать какие-либо серьезные выводы по первому матчу Тедеско в «Спартаке» (против «Рубина» — 0:0) было сложно, однако первое, что бросилось в глаза — новая схема и новая роль Зелимхана Бакаева, который расположился под Лоренсо Мельгарехо, вышедшим на правом фланге атаки. В какой-то степени роль Бакаева и Мельгарехо на игру с «Локомотивом» сохранилась той же: оба вышли на правом крае, причем парагвайцу был отдан весь фланг — в том числе и с оборонительной функцией. Однако без изменений, опять же, не обошлось.
Для этого потребовалось пожертвовать Николаем Рассказовым и отчасти Гусом Тилем, место которого занял Эсекьель Понсе, составивший пару Андре Шюррле.
Болельщиков на таком ответственном дерби собралось море. Для них традиционно была устроена развлекательная программа — на разогреве перед игрой выступила российская панк-рок группа «Наив», исполнившая свои главные хиты.
Тем же, кому концерта было недостаточно, была предоставлена возможность поучаствовать в интерактивах, попробовать различные виды мясных блюд и приобрести необычную атрибутику «Локомотива» с лозунгом «Пацаны».
История данного «бренда» началась после чемпионского матча «железнодорожников» в сезоне-2017/18, когда Дмитрий Баринов вышел к болельщикам, обратился к ним словом «Пацаны!» и спровоцировал их на скандирование оскорбительной кричалки в адрес «Спартака».
За данную выходку Баринову пришлось позже извиняться. Также ему «прилетело» от известных фанатов красно-белых, после чего, казалось, об инциденте можно было забыть. Однако в «Локомотиве» посчитали иначе и решили эту историю раскрутить.
Что касается непосредственно футбола, то дух дерби в первое время был каким-то потухшим: ни перфоманса на трибунах, ни ярких событий на поле. В начале встречи обе команды действовали аккуратно, соревнуясь между собой только в количестве неточных длинных передач и забросов на чужую половину.
Первый момент, близкий к голевому, ожидаемо пришел после удара из-за пределов штрафной площади. Алексей Миранчук, освободившись от опеки, выстрелил метров с 28-30 в сторону ближней «девятки», но мяч пролетел рядом с крестовиной.
Ответ от «Спартака» последовал незамедлительно. Умяров и Бакаев разыграли комбинацию на левом фланге атаки, откуда последовал прострел в район 11-метровой отметки. Шюррле почему-то оказался никем не прикрыт и спокойно пробил в касание.
От гола «Локомотив» спасла только перекладина, ведь Гилерме в этот момент уже был отыгран.
Позднее о себе вновь напомнил Миранчук. И Максименко. Эдер классной проникающей передачей подключил Алексея к атаке, тот ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Голкипер «Спартака» свою команду выручил. Под конец момент возник уже у самого Эдера, но португалец, не сумев зацепиться за мяч, упал в чужой штрафной. Игроки «Локо» требовали назначить пенальти, но Алексей Еськов даже после короткого совещания с видеоассистентами нарушения правил не зафиксировал.
«Локомотив» прижал красно-белых к воротам, но слишком сильно увлекся, пропустив роковую контратаку: Понсе подхватил мяч на левом фланге, дождался подключения Бакаева и дал тому на ход в центр поля, при этом сразу же убежав в штрафную. Зелимхан забег аргентинца увидел и наградил его ответной передачей.
Понсе оторвался от защитника и воспользовался ошибкой Гилерме, перекинув голкипера, который зачем-то вышел из ворот.
Мгновением спустя Понсе мог записать на свой счет дубль. Спартаковцы вновь убежали в контратаку, и Мельгарехо, прорвавшись по центру, выкатил своему одноклубнику мяч под удар. Эсекьель выждал нужный момент и выстрелил в ближний угол, но на этот раз Гилерме свою команду не подвел.
Сколько бы ни давил «Локомотив», создать чего-то путного у чужих ворот не удавалось, и повода для поджигания пиротехники у фанатов красно-зеленых не нашлось.
Вышедший впервые с сентября после травмы Роман Зобнин отпасовал на Бакаева, и тот прострелил с левого края в штрафную, откуда Джордан Ларссон в касание пробил в ближний угол — 2:0.
Через две минуты Бакаев сделал своеобразный хет-трик, записав на свой счет третью голевую передачу. Зелимхан в ходе контратаки вывел Ларссона на ударную позицию, и шведский форвард уже «проверил» дальний нижний угол Гилерме и оказался точен.
3:0 — первая победа Доменико Тедеско в «Спартаке», и какая! Разгром одного из лидеров чемпионата на его же поле.
Таким образом, красно-белые набрали 18 очков и поднялись на шестое место, сократив отставание от первой пятерки до восьми баллов. «Локомотив» же упустил возможность догнать «Зенит» и остался с 29-ю очками.
Официальный Twitter «Спартака» еще и припомнил «Локомотиву» их провокационную атрибутику и старую выходку Баринова, написав после матча: «Как дела, пацаны?»
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Комментарии 
Теги:
Прочее , Брайан Идову , Алексей Миранчук , Николай Рассказов , Рифат Жемалетдинов , Алексей Еськов , Джордан Ларссон , Доменико Тедеско , Зелимхан Бакаев , Юрий Семин , Пауло Дибала , Дмитрий Баринов , Роман Зобнин , Спартак , Зенит , Локомотив , Крылья Советов , Газета.Ru
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