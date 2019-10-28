Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие 

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25 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Рубин
0
—
0
Урал
25 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
0
—
9
Лестер Сити
25 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
4
—
1
Алавес
25 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Майнц
3
—
1
Кёльн
26 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
3
—
0
Уфа
Ахмат
1
—
1
Арсенал
Ростов
2
—
0
Сочи
26 октября
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
3
—
0
Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
3
—
2
Эвертон
Уотфорд
0
—
0
Борнмут
26 октября
Испанская Примера
3 из 3
Все матчи
Леганес
1
—
0
Мальорка
Вальядолид
2
—
0
Эйбар
Атлетико М
2
—
0
Атлетик Б
26 октября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
2
—
0
Фортуна
Герта
2
—
3
Хоффенхайм
Бавария
2
—
1
Унион
27 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
0
—
2
Зенит
ЦСКА
0
—
1
Динамо М
Локомотив М
0
—
3
Спартак М
27 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
1
—
1
Вулверхэмптон
Норвич Сити
1
—
3
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
2
—
1
Тоттенхэм Хотспур
27 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Сельта
0
—
1
Реал Сосьедад
Гранада
1
—
0
Бетис
Леванте
0
—
1
Эспаньол
27 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
0
—
0
Аугсбург
Боруссия М
4
—
2
Айнтрахт Ф
29 октября
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Алавес
21:00
Атлетико М
Барселона
23:15
Вальядолид
30 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
21:00
Леванте
Валенсия
21:00
Севилья
Атлетик Б
22:00
Эспаньол
31 октября
Испанская Примера
3 из 3
Все матчи
Эйбар
21:00
Вильярреал
Мальорка
21:00
Осасуна
Хетафе
23:15
Гранада
1 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07
2 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Уфа
11:30
Локомотив М
Динамо М
14:00
Ахмат
Сочи
16:30
Тамбов
2 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 8
Все матчи
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
18:00
Ливерпуль
2 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эспаньол
15:00
Валенсия
Леванте
18:00
Барселона
Севилья
20:30
Атлетико М
2 ноября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Вердер
17:30
Фрайбург
Байер
17:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария
3 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Краснодар
16:30
Ростов
3 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур
3 ноября
Испанская Примера
3 из 6
Все матчи
Вальядолид
14:00
Мальорка
Вильярреал
16:00
Атлетик Б
Осасуна
18:00
Алавес
3 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Фортуна
17:30
Кёльн
Аугсбург
20:00
Шальке-04
4 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
14:00
Оренбург
Крылья Советов
16:30
Рубин
Спартак М
19:00
Арсенал
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие
SovSport.Ru
4 часа назад