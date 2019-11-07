Бурдасов: полностью переиграли сборную Финляндии

«Старались, но плохо сыграли на своём пятаке. Будем это исправлять, а так, по большому счёту, не в чем упрекнуть. Команда билась. Считаю, полностью переиграли соперника, но по счёту уступили. За финнами особо не следил, но отмечу вратаря, который подарил им эту победу. У нас в коллективе для всех созданы комфортные условия, чтобы никто не боялся брать инициативу на себя. У всех перед матчем было прекрасное настроение, все прекрасно себя чувствовали, уже влились в коллектив», — сказал Бурдасов после игры.

Также форвард сборной России заявил, что у него налажено взаимопонимание с партнёрами по звену — Андреем Кузьменко и Артёмом Швецом-Роговым.

Ранее Кудашов заявил, что сборной России не хватило времени на подготовку к Кубку Карьяла.