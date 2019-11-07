«Севилья» разгромила «Дюделанж» и досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 7 ноября. Испанская «Севилья» со счетом 5:2 обыграла люксембургский «Дюделанж» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Хет-трик в составе победителей оформил испанец Мунир Эль Хаддади (27-я, 33-я и 67-я минуты), дублем отметился Мунас Даббур (18, 36), у проигравших оба гола забил Данел Синани (69, 80). Испанский клуб одержал четвертую победу подряд в группе А и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф турнира, «Дюделанж» проиграл третий матч подряд в группе. В другом матче группы А кипрский АПОЭЛ одержал волевую победу над «Карабахом» из Азербайджана, матч завершился со счетом 2:1. В турнирной таблице лидирует «Севилья» с 12 очками, второе место занимает АПОЭЛ (4), третье — «Карабах» (4), четвертое — «Дюделанж» (3), в следующем туре, который пройдет 28 ноября, «Севилья» примет «Карабах», а «Дюделанж» — АПОЭЛ.

В группе В датский «Копенгаген» со счетом 1:1 сыграл вничью с украинским "Динамо" (Киев), полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков не сумел в матче реализовать 11-метровый удар. Шведское «Мальмё» сыграло вничью со швейцарским «Лугано» (0:0). В турнирной таблице лидирует «Копенгаген» (6), второе место занимает «Динамо» (6), третье — «Мальмё» (5), четвертое — «Лугано» (2). В следующем матче «Лугано» примет «Копенгаген», а «Мальмё» — «Динамо».

В группе D голландский ПСВ в гостях проиграл австрийскому клубу ЛАСК со счетом 1:4. В другом матче группы португальский «Спортинг» в гостях победил норвежский «Русенборг» (2:0), норвежский клуб потерпел четвертое поражение подряд, «Спортинг» же выиграл третью игру кряду. После четырех туров первое место в группе занимает «Спортинг» (9), второе — ЛАСК (7), третье — ПСВ (7), четвертое — «Русенборг» (0), в пятом туре ПСВ в гостях сыграет со «Спортингом», а «Ласк» отправится в гости к «Русенборгу».

В матче группы E шотландский «Селтик» на последних минутах вырвал победу у итальянского «Лацио» (2:1), румынский ЧФР в меньшинстве переиграл французский «Ренн» (1:0). В турнирной таблице первым идет «Селтик» (10), вторым — ЧФР (9), третьим — «Лацио» (3), четвертым — «Ренн» (1). «Селтик» обеспечил себе участие в плей-офф турнира. В следующем туре шотландский клуб сыграет дома с «Ренном», а «Лацио» примет ЧФР.

Бельгийский «Стандард» на последних минутах матча обыграл немецкий «Айнтрахт» (2:1) в домашнем матче группы F, в другой встрече группы, которая прошла в четверг, английский «Арсенал» сыграл вничью с португальской «Виторией» (1:1). В турнирной таблице группы лидирует «Арсенал» (10), второе место занимает «Стандард» (6), третье — «Айнтрахт» (6), четвертое — «Витория» (1), в следующем туре «Арсенал» примет «Айнтрахт», а «Витория» — «Стандард».