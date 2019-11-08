Наставник «Ференцвароша»: ЦСКА вообще не удивил 

Наставник венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров высказался после ничьей своей команды с московским ЦСКА в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает Sport24.
По словам украинского специалиста, команда Виктора Гончаренко вышла на игру в Будапеште с той же тактической расстановкой и планом на игру, что и в Москве, что было неудивительно. Он заявил, что его игроки сыграли четко и надежно.
Ребров дал указание своим футболистам не позволять атакующей линии армейцев использовать пространство для контратак.
Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» и молодежной сборной России Магомед Шапи-Сулейманов поделился эмоциями после победы своей команды над турецким «Трабзонспором».