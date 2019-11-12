Оши отобрал хет-трик у Кузнецова. Его извинения рассмешили русского игрока

Главное, что «Вашингтон» спас матч с 0:3, а Евгений продлил результативную серию до четырёх матчей.

Домашний матч с нестабильными «койотами» представлялся для «Вашингтона» как очень неплохая возможность взять очередные два очка и одержать, тем самым, седьмую победу кряду. Не скрывали своего хорошего настроения и хоккеисты «столичных», среди которых привычно выделялся Александра Овечкин, для которого с самого первого сезона в НХЛ встречи с «Койотс» частенько были удачными. На открытой тренировке перед матчем Овечкин излучал позитив. Когда один из маленьких болельщиков, пришедших посмотреть на своих кумиров, развернул плакат с просьбой сфотографироваться, Александр тут же подъехал к тому месту, где он стоял. В итоге на снимке оказались сразу четверо детей, а их мама, Сара Альми, отметила, что ребята так разволновались, что почти закрыли собой лицо Овечкина.

Однако на этот раз главным героем встречи суждено было стать другому россиянину — Евгению Кузнецову, который набрал великолепную форму.

Впрочем, геройства Кузнецова вполне могли быть невостребованы, поскольку начало матча хоккеисты «Кэпиталз» провели на удивление неудачно. «Аризона» превосходила хозяев в активности, больше бросала, а неразбериха у ворот Ильи Самсонова привела к первому голу, когда и голкипер, и защитники «Вашингтона» не поняли где шайба, купившись на финт Винсента Хинострозы.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Едва начался второй период, как у «столичных» неудачно сыграл защитник Михал Кемпны , что привело к острой атаке «Аризоны» и голу Кристиана Фишера , который был засчитан только после видеопросмотра. Самсонов поймал шайбу в ловушку, но сам занёс её за линию ворот, чуть-чуть не рассчитав движение рукой.

Ещё через 35 секунд положение «Вашингтона» и вовсе стало угрожающим. В середине площадки жуткий «обрез» совершил Ти Джей Оши, и опытный Михаэль Грабнер умело реализовал выход один на один.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Аризоны».

В такой ситуации от «столичных» требовался «подвиг по расписанию», и главной движущей силой начатого камбэка стал Евгений Кузнецов. В середине второй двадцатиминутки челябинец и чех Якуб Врана разыграли явно заготовленную заранее комбинацию, в результате которой Евгений разогнался от своей синей линии, получил пас на входе в чужую зону и исполнил свой момент мастерски.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

На старте третьего периода Кузнецов отличился второй раз, и этот гол достоин особого упоминания. Евгений поймал перед чужими воротами отскок от лицевого борта и бросил единственно возможным способом — с неудобной руки. Любой другой бросок потребовал бы больше времени на обработку шайбы, и перемещавшийся к ближней штанге вратарь Антти Раанта наверняка бы спас свои владения, но Кузнецов выжал из этого шанса максимум.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Почти отыграв отставание, «Вашингтон» столкнулся с большими трудностями, пытаясь забить спасительный третий гол. Шайба упорно не желала заходить в сетку, и лишь за минуту с небольшим до конца основного времени Оши исправился за свою предыдущую оплошность и здорово сыграл на добивании.

Эту шайбу вполне мог добить в пустой угол и Кузнецов, которому это было делать даже удобнее, но Ти Джей лишил челябинца хет-трика, к которому уже приготовились фанаты «столичных». На скамейке запасных Евгений с улыбкой удивлялся тому, что Оши не оставил шайбу ему, но всё разрешилось по-дружески: Ти Джей извинился, а Кузнецов рассмеялся в ответ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Яна Оланда.