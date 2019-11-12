Черчесов лично звонил Акинфееву, чтобы уговорить вернуться в сборную 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов лично звонил вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву, чтобы тот вернулся в национальную команду к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Напомним, что с 2018 года вратарь отказался от выступлений за сборную. Как утверждает один из источников из окружения футболиста, Акинфеев может изменить свое решение.
О том, что голкипер может вернуться в стан команды ранее сообщал комментатор Нобель Арустамян. При этом сам Акинфеев еще летом опроверг эту информацию.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России и «Монако» Александр Головин может не сыграть против Бельгии.