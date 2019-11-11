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Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА 

Газета.Ru 15 часов назад
«Махинации видны воочию»: новые круги WADA для России
Фото: РИА Новости
Действующий глава WADA Крэйг Риди анонсировал лишение статуса соответствия российского агентства РУСАДА. По его словам, экспертная группа Всемирного антидопингового агентства уличила Россию в манипуляциях с данными московской лаборатории.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) теперь всерьез рискует лишиться статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после того, как россияне были заподозрены в манипуляциях с данными московской лаборатории. История берет свое начало еще с сентября прошлого года, когда комиссия по соответствию WADA полностью восстановила статус РУСАДА, обязав российскую сторону выполнить два условия: во-первых, Россия должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, во-вторых, — к допинг-пробам российских спортсменов. Как известно, россияне в данный срок не уложились, сославшись на проблемы с сертификацией оборудования, которое привезла экспертная группа WADA. Осуществить данный процесс удалось лишь к середине января 2019-го, а уже в мае РУСАДА сообщило о том, что все обязательства перед WADA были выполнены. Впрочем, впоследствии российская сторона столкнулась с новыми проблемами.
Эксперты Всемирного антидопингового агентства заподозрили российскую сторону в «манипуляциях с данными лаборатории». В частности, по данным экспертной группы, некоторая база данных была изменена, а другая — и вовсе удалена. По данному факту WADA запросило у России объяснения произошедшего. Так, в Министерство спорта России (даже не в адрес РУСАДА, которое объявило о том, что к данным разбирательствам не имеет отношения) поступил ровно 31 вопрос, на которые необходимо было дать исчерпывающий ответ до 9 октября. Как утверждал министр спорта Павел Колобков, данное требование было выполнено. При этом он подчеркнул, что Россия именно в «манипуляциях с данными» не обвиняется.
«Они считают, что никаких удалений данных там не было, это вопросы чисто технические, связанные с организацией работы самой системы. Уверен, на ближайшей встрече экспертов в области компьютерных технологий со стороны WADA, лозаннской лаборатории и России все эти вопросы будут разъяснены. Важный момент — ни в одном документе WADA не фигурирует слова «манипуляция», — цитирует Колобкова РИА «Новости».
Сейчас же ситуация набирает новые обороты. Пока еще действующий глава WADA Крэйг Риди заявил, что он получил доклады от экспертной группы организации, в которых указывается именно на манипуляции со стороны России. По его словам, РУСАДА в ближайшее время, вероятно, будет лишено статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства.
«Мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию. Это проблема. Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации. Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением», — цитирует Риди RFI.
Кроме того, глава WADA подчеркнул, что Россия с большой долей вероятности оспорит вердикт об отстранении РУСАДА. Дело будет направлено в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Однако до этого российской стороне предстоит дождаться доклада комиссии международного агентства.
Исполком WADA должен состояться 9 декабря, где представители организации и планируют обсудить «российский вопрос». Именно тогда и могут быть озвучены все рекомендации со стороны комитета по соответствию стандартам международного ведомства.
По словам Риди, от этих рекомендаций стоит отталкиваться и России перед тем, как подавать апелляцию в CAS. Впрочем, он подчеркнул, что РУСАДА сейчас находится в крайне сложной ситуации, учитывая новый устав WADA.
«Но в этот раз есть большое отличие — у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд. Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства», — заявил он.
Проблемой для РУСАДА могут стать и прошедшие накануне перемены в руководстве Всемирного антидопингового агентства. Напомним, что 7 ноября в польском городе Катовице на очередном заседании совета учредителей WADA было объявлено имя нового президента организации. Им стал Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, который на выборах не имел ни одного конкурента, — кандидатура 35-летнего поляка оказалась безальтернативной. Фактически на свою должность он вступит только 1 января 2020 года. До этого момента де-юро главой WADA остается 78-летний Риди, возглавляющий Всемирное антидопинговое агентство с января 2014 года.
Однако сложность ситуации заключается в том, что именно Банька принял решение взять «российский вопрос» под свой личный (это важно) контроль.
Сам польский министр, комментируя свое отношение к происходящим негативным событиям в российском спорте, умело отходил от вопроса о том, намерен ли он создать давление на Россию, говоря о том, что «у допинга нет национальности». При этом Банька утверждал, что российский спорт ожидают «самые жесткие решения и наказания» в том случае, если он — отечественный спорт — будет уличен в нарушениях антидопинговых правил и махинациях. О том, какие именно «решения и наказания» ждут россиян, гадать не стоит — повторная дискредитация РУСАДА, которая повлечет за собой запрет на проведение международных соревнований на территории России, а также недопуск российских олимпийцев на ближайшие Игры: в 2020 году в Токио и 2022 году в Пекине. И если раньше именно Международный олимпийский комитет (МОК), согласно своему уставу, определял, допускать ли олимпийскую сборную той или иной страны до соревнований, то недавно глава комитета Томас Бах отдал все полномочия по данному вопросу руководству WADA. Ничего хорошего для России в этом решении нет, ведь тот же Банька открыто выразил свое недоверие к отечественному спорту после допингового скандала, в который влипла Россия по итогам Олимпиады-2014 в Сочи.
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Теги:
Прочее , Статьи , Томас Бах , Крэйг Риди , Павел Колобков , Минспорта , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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