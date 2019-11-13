Бывший боец UFC избил двух мужчин в кабинке туалета

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джейсон Найт подрался с двумя мужчинами в кабинке туалета. Видео инцидента опубликовал другой боец ММА Брок Уивер в Instagram.

На записи видно, как Найт разговаривает с двумя неизвестными, а затем наносит одному из них удар по голове. После этого в потасовку вмешивается второй мужчина, и боец дерется с ними обоими. Позднее потасовку удалось остановить.

«Не забудьте посмотреть бой короля улиц с Артемом Лобовым в Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) в субботу [16 ноября] вечером. Прошлый поединок был эпичным, но Джейсона обокрали судьи. На этот раз до их решения не дойдет», — написал Уивер под видео.

16 ноября в рамках турнира BKFC Найт проведет реванш с Лобовым. Их предыдущий поединок состоялся в апреле этого года и завершился победой Лобова судейским решением.

Найт — бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата. Он выступал в промоушене с 2015 по 2018 год. Всего в его активе 20 побед при шести поражениях.