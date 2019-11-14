«Зенит» отреагировал на твит о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» отрегировала на публикацию в Twitter, посвящённую будущему шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

На вопрос издания Dugout, спросившего у пользователей «Где теперь окажется Златан?», пресс-служба «Зенита» ответила при помощи эмодзи, на котором человечек прикладывает ко рту указательный палец.

Действующий контракт 38-летнего шведа с «Гэлакси» истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что у «Зенита» есть чёткие цели на зимнее трансферное окно.