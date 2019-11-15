Владельцы «Лавки бодрости» из даркнета попались с наркотическим порошком

В Петербурге полицейские провели успешную операцию по задержанию владельцев наркомагазина, работавшего в даркнете. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По данным издания, оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на хозяев интернет-магазина «Лавка бодрости» через закрытое сообщество в даркнете.

13 ноября на квартирах у Горбачева и Петрова оперативники нашли упаковочный материал, реактивы для производства наркотика, весы и остатки белого порошка. Крупная партия психотропного вещества оказалась уже расфасованной в автомобиле Иванова, брендированном «Яндекс. Такси». Там находились 47 свертков с порошком.

13 ноября сообщалось о проведенной ФСБ спецоперации против крупнейшего в даркнете магазина запрещенных веществ, было изъято товара на 650 миллионов рублей. Спецслужбы обнаружили в ряде регионов 440 килограммов наркотических средств.

С поличным задержаны работавшие в интернет-магазине курьеры, двое из них занимались доставками особо крупных партий наркотиков до 300 килограммов из Москвы и Петербурга в регионы. Другие фигуранты развозили партии по 50 килограммов.