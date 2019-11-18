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Клип Галустяна набрал 2,5 миллиона просмотров на YouTube 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Клип Галустяна набрал 2,5 миллиона просмотров на YouTube
Фото: Газета.Ru
Клип комика Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" за первые несколько суток после публикации собрал более 2,5 млн просмотров на YouTube.
Клип был снят в Сочи, по сюжету, Галустян развлекается в компании друзей, когда встречает поразившую его воображение девушку. Как рассказал в беседе с РИА "Новости" коллега Мартиросяна по Comedy Club Гарик Мартиросян, свой стиль исполнения Галустян назвал "Electro Кавказ".
В комментариях 40-летнего Галустяна сравнивают с другим поющим комиком — Александром Реввой, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков.
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Теги:
Прочее , Артур Пирожков , Михаил Галустян , Гарик Мартиросян , Александр Ревва , РИА Новости
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