Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

Российские фигуристы вернулись из Японии с этапа Гран-при без коньков и костюмов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы сборной России прилетели из Японии с заключительного в сезоне этапа Гран-при без коньков и соревновательных костюмов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Этап Гран-при в Японии завершился в субботу. Российские фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания Japan Airlines, осуществлявшая перелет, не успела доставить багаж пассажиров на пересадочные рейсы до Москвы. Информации о том, когда спортсмены смогут получить багаж, в котором, помимо личных вещей, были костюмы и коньки, на данный момент нет.