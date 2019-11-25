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Российские фигуристы вернулись из Японии с этапа Гран-при без коньков и костюмов 

ТАСС + ещё 16 25 ноября 2019
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
Фото: Ясенево
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы сборной России прилетели из Японии с заключительного в сезоне этапа Гран-при без коньков и соревновательных костюмов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.
Этап Гран-при в Японии завершился в субботу. Российские фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания Japan Airlines, осуществлявшая перелет, не успела доставить багаж пассажиров на пересадочные рейсы до Москвы. Информации о том, когда спортсмены смогут получить багаж, в котором, помимо личных вещей, были костюмы и коньки, на данный момент нет.
С 5 по 8 декабря в итальянском Турине пройдет финал серии Гран-при. На этом турнире выступят несколько фигуристов из тех, кто участвовал в японском этапе, — одиночницы Алина Загитова и Алена Косторная, Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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Теги:
Прочее , Иван Букин , Анастасия Мишина , Алена Косторная , Алина Загитова , Александра Степанова , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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