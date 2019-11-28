Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:1).

«Сегодняшний — отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса.

Грустно осознавать, что мы едем в Испанию на матч, который ничего не значит. На поле Дзагоев, Ахметов — мы можем их выпускать, чтобы усилить игру — это повод для оптимизма. Можно сделать вывод по всему этому турниру, что если делаешь всё хорошо на 99%, ничего не добьёшься. Если этого 1% не хватает, ничего не будет.

На Чалова выпала очень серьёзная нагрузка, он играет без замен, играет в сборной. То, что он на поле, для нас уже большой плюс. Мы уже говорили, что Чалову становится легче, когда он может отдохнуть, посидеть на скамейке, посмотреть на игру со стороны. Будь у нас ещё один чистый нападающий, было бы легче. Возможно, в следующей игре мы дадим ему отдохнуть.