«Вашингтон» обыграл «Тампу», Овечин забросил, Кучеров сделал 3 паса

Безусловно центральным матчем с точки зрения российского болельщика ночью в НХЛ было противостояние «Вашингтона» и «Тампа-Бэй» в столице США. Впрочем, и за океаном к этой игре относились примерно так же, ведь в гости к лидеру Столичного дивизиона и одному из лидеров всей НХЛ, обладателю Кубка Стэнли-2017, приехала в гости абсолютно лучшая команда предыдущей регулярки.

В новом сезоне дела у «Лайтнинг» идут не лучшим образом, однако постепенно команда Джона Купера оживает, чему способствует прогресс ее главного игрока — Никита Кучеров после бледного старта вышел на проектную мощность и в последних трех встречах набрал 9 очков!

В этом поединке «молния» не могла рассчитывать на отбывавшего второй матч дисквалификации защитника Эрика Чернака, но потеря была и у «Кэпиталз» — Никлас Бэкстрем, который близок к возвращению в строй, все же пропускал четвертую встречу подряд. При этом Тодд Рирден вернул в состав отбывшего трехматчевый бан за плевок в соперника нападающего Гарнета Хэтэуэя.

Вообще, «Тампа» — крайне неудобный для «столичных» соперник в последнее время. До этого матча «Вашингтон» выиграл на Capital One Arena у нее только два сражения из последних десяти, и поначалу казалось, что и отчетный поединок пройдет в том же тренде.

«Вашингтон» с первых минут полетел в атаку, но Андрей Василевский в стартовом отрезке матча отразил все 14 бросков по своим воротам, а уже второе удаление хозяев обернулось 100-м голом в карьере в исполнении Брэйдена Пойнта, которому ассистировал, конечно же, Кучеров.

В начале второго периода Никита нашел пасом своего защитника-соотечественника Михаила Сергачева , а тот бросил по воротам Брэйдена Холтби и сам же сыграл на добивании, отличившись в четвертый раз в сезоне.

Проблемой команды Купера в этом поединке стали удаления. Их у гостей было совсем немного, но против куражных «Кэпиталз» лучше вообще не нарушать правила. И в этом отношении команду подвели россияне. Стоило Сергачеву нарушить правила на Ларсе Эллере , как хозяева за 25 секунд разыграли лишнего.

Завершил комбинацию Евгений Кузнецов , оформивший свой 11-й гол в сезоне. В последних 12 играх на счету центрфорварда, заменяющего Бэкстрема в первом звене, 16 (6+10) баллов.

Впрочем, еще до второго перерыва Алекс Киллорн при участии Кучерова и Пойнта провел третью шайбу в ворота Холтби, и все же перевес «Тампа» не удержала.

Для Овечкина эта шайба стала 255-й в карьере в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ, и он сравнялся с финном Теему Селянне, с которым теперь делит третье место по данному показателю за всю историю.

В итоге «Вашингтон» в этом матче реализовал оба своих большинства, в то время как на счету «Лайтнинг» одна удачная попытка из четырех, а решилось все в овертайме в равных составах.

Как это часто бывает в формате три на три, «Кэпиталз» вскрыли соперника быстрой атакой. Кузнецов нашел пасом в левом круге вбрасывания Орлова, в то время как начавший комбинацию Ти Джей Оши полетел на дальнюю штангу. Это движение немного смутило Василевского, который настроился на передачу, тогда как Орлов хлестко бросил и попал.

«Оши пошел на дальнюю штангу, и, мне кажется, Василевский решил прочитать эпизод, что мне и помогло. Я сразу решил, что буду бросать», — сказал Орлов по окончании матча журналистам в раздевалке.

«Вашингтон» выиграл второй матч подряд и имеет баланс 15-2-3 в последних 20-ти встречах, благодаря чему делит с «Бостоном» лидерство по очкам в лиге. «Тампа» же набрала ход, разжившись 13 очками в последних десяти поединках, но потерпела второе поражение кряду и пока все еще идет вне зоны плей-офф.

Что до лидера «Лайтнинг», то на счету Кучерова теперь 16 (5+11) очков в последних девяти встречах — лучший бомбардир прошлого сезона окончательно пришел в себя.

Вообще, заочное противостояние «Вашингтона» с «Бостоном» за лидерство на Востоке и во всей лиге могло в этот день привести к абсолютно любому раскладу, потому что набравшие какую-то феноменальную форму «Брюинз» тоже уступали в своем матче более чем в одну шайбу.

К игре с «Рейнджерс» «медведи» подошли с пятиматчевой серией побед, а также с серией с набранными очками в последних девяти играх (6-0-3) и без единого поражения в основное время на родном льду TD Garden (9-0-4).

Тем не менее «синерубашечники» заставили черно-желтые трибуны прилично понервничать. В первом периоде счет открыл российский нападающий нью-йоркцев Павел Бучневич , оформивший свою пятую шайбу в сезоне.

Во второй 20-минутке отличился чех Филип Хитил, а в голевой комбинации принял участие Артемий Панарин . Этот пас стал для форварда уже 21-м в сезоне, а очки он набирал в 20 из 24 проведенных «рейнджерами» матчей, так что в клубном офисе в «Мэдисон Сквер Гарден» ни разу не пожалели, что выдали игроку такой мощный контракт летом этого года.

Еще важнее, что Панарин стал первым хоккеистом в долгой и богатой именами истории «Рейнджерс», кому удалось набрать 23 (7+16) очка в ноябре!

Правда, все это не спасло команду Дэвида Куинна от поражения. Шон Куралы отыграл одну шайбу еще во втором периоде, а в третьем лучший снайпер сезона Давид Пастрняк сохранил свой гандикап в 8 голов от Овечкина, забив 24-й гол в чемпионате.

После игры наставник нью-йоркцев сетовал на игру своей команды в большинстве, назвав ее ключевым фактором поражения. Действительно, «Рейнджерс» не использовали все шесть попыток разыграть лишнего, нанеся за это время только шесть бросков в створ, с чем легко справился Ярослав Галак

А ведь во втором периоде команда Куинна на протяжении минуты играла в формате пять на три, а в третьем, уже при счете 2:2, имела 4-минутный отрезок на реализацию лишнего.

Расплатой стала шайба Давида Крейчи в овертайме, которому ассистировали, конечно же, Пастрняк и даже голкипер Галак.

Интересно, что Пастрняк (24+17) и его партнер по звену Брэд Маршанд (18+25) стали первым тандемом в «Бостоне» с сезона-1974/75, кому удалось набрать по 40+ очков за первые 26 матчей сезона. Тогда это сделали легендарные Бобби Орр (16+31) и Фил Эспозито (21+21).

Главным событием матча «Чикаго» — «Колорадо» стал не очередной гол Патрика Кейна , продлившего свою результативную серию до 14 встреч в текущем сезоне, что является лучшим результатом в лиге.

Его «Блэкхокс» все равно выглядели достаточно бледно на фоне набравших ход «Эвеланш», в составе которых вновь отличился Валерий Ничушкин . Российский форвард не забивал в НХЛ на протяжении 91-й игры, растянувшейся на три сезона, а теперь смог поразить ворота соперников во втором матче из трех.

На этот раз нападающий вылетел из своей зоны после выигранного партнером вперед вбрасывания, стремительно вспорол всю площадку, легко убежав ото всех соперников, и пробил Кори Кроуфорда броском с бэкхенда.

Своей третьей шайбой в сезоне отметился нападающий действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев , поразивший пустые ворота «Даллас Старз» и поставивший победную точку.

Техассцы потерпели уже второе поражение подряд после семи викторий кряду и снова вывалились из тройки лидеров Центрального дивизиона в зону wild-card, пропустив вперед «Колорадо».

Ну а «Сент-Луис» и без перенесшего операцию Владимира Тарасенко продолжает лидировать в Западной конференции, опережая «Эдмонтон» на три очка, а своего соперника по дивизиону — «Виннипег» — на пять.