«Зенит» в меньшинстве удержал победу над «Спартаком»

Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме: на 21-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Илья Кутепов . В начале второго тайма красную карточку получил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев . Несмотря на численное преимущество, «Спартак» счет сравнять не сумел.

До матча сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов. По информации «Фонтанки», сотрудники Центра «Э» задержали поклонников «Спартака» и «Зенита», потому что они собирались устроить драки. Один из болельщиков красно-белых рассказал, что его задержали «ни за что».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Питерцы в 18 турах набрали 42 очка. «Спартак» с 22 очками идет на восьмой строчке.