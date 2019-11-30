В субботу, 30 ноября, во многих странах мира отмечается Всемирный день домашних животных. Слоганом этого дня стала фраза из сказки «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери — «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». По случаю международного праздника RT представляет подборку фотографий мировых политиков и их домашних животных.
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В мире отмечают день домашних животных
Фото: RT на русском
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