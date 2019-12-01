Фанаты «Спартака» заявили о массовых задержаниях перед матчем с «Зенитом»

Напомним, что матч пройдет сегодня, 1 декабря, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отмечается, что задержания происходят без объяснений.