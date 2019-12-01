«Зенит» — «Спартак» — 1:0, 1 декабря 2019, замены Тедеско, разбор игры

Ни одно из решений немца не сработало как надо.

Этот матч точно не был скучным и проходным. Он — пусть и ознаменовался лишь одним голом — вместил в себя множество любопытных сюжетов, кардинальную смену характера футбола, а также несколько нестандартных тренерских решений — как взвешенных, так и залихватских. Игра будет интересна для дальнейшего пересмотра, изучения и анализа, а действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско обязательно попадут под микроскоп, разберутся общественностью на атомы и подлежат критическому взгляду и обсуждению.

Первые впечатления могут оказаться обманчивыми, однако сейчас кажется, что кое-где немецкий тренер перемудрил. Важно понимать, что у него едва ли имелся шанс отмалчиваться после перерыва и сидеть на одном известном месте ровно. Футбол, показанный его командой в стартовые 45 минут, получился чересчур скверным, был наполнен уймой ошибок, пассивностью, отсутствием выхода в атаку и прочими атрибутами коллективного хаоса. «Зенит» выглядел лучше по всем параметрам, зажимал соперника в высоком прессинге, обезвреживал пару скоростных нападающих, не давал (за редким исключением) развернуться Бакаеву при быстрых атаках, а Дзюба выбрал мишень в виде самого слабого центрального защитника из тройки, Кутепова, и спокойно его давил и перемалывал.

Итоги стартовой 45-минутки: владение мячом — 61 на 39 процентов в пользу «Зенита», удары — 9 на 4, удары из пределов штрафной — 7 на 0, количество передач — 250 на 154, точность передач — 84 на 79, верховые единоборства — 15 на 3 (и здесь браво Дзюбе, который выиграл аж 5). Как-то реагировать Тедеско был просто обязан: так продолжаться дело не могло.

Что предпринял «Спартак»

В перерыве Тедеско решился на кардинальные изменения. Впервые в своей российской карьере он ушёл по ходу матча от схемы 3-4-1-2. Доменико убрал с поля поплывшего и вдобавок получившего жёлтую карточку Кутепова и выпустил Мельгарехо. Айртон поднялся выше, Бакаев передвинулся правее, «Спартак» перестроился на 4-4-2. Смена формации смотрелась логично, поскольку в первом тайме красно-белые не могли вылезти из-под прессинга из-за ограниченного числа футболистов в центре поля и средней линии. Пятёрка защитников располагалась низко, Крала и Умярова эффективно перекрывали. При 4-4-2 же «Спартак» получил на левом фланге Мельгарехо, способного вылезать из-под давления куда лучше Айртона — как за счёт самостоятельного ведения мяча, так и с помощью передачи.

Однако оценить изменение схемы объективно не представляется возможным. Почти сразу же «Зенит» заработал удаление, красно-белые получили численное и территориальное преимущество — получили бы они его и при старом модуле. Интереснее то, что произошло потом. Сначала Тедеско убрал с чужой для себя позиции Айртона, напрочь провалившего игру, и выпустил Шюррле. Затем, на 73-й минуте, он бросил в бой Джано вместо Крала. И вот эти решения — уже точно не выглядят бесспорными.

К чему всё это привело

Про скверную форму Шюррле известно давным-давно. Тедеско может сколько угодно защищать соотечественника, но у всех есть глаза: чемпион мира находится в разобранном состоянии, помимо неважной физики испытывает проблемы с уверенностью, разучился обыгрывать один в один (с «Зенитом» — две попытки дриблинга, ноль удачных) и снова не смог предложить ничего, кроме суеты, обречённого дальнего удара и пары высоких, не сильно опасных навесов. Более того, своевременным выпуском Ерохина (сразу после двух неприятных моментов) Семак в одно мгновение снизил активность левого фланга гостей, и больше отсюда опасные атаки не прилетали. Выход на поле Джано — ещё более странное решение. Крал точно не устал, он держал адекватную интенсивность, обеспечивал баланс между обороной и атакой, успевал возвращаться назад после потерь. Когда вышел грузинский плеймейкер, разрывы у «Спартака» стали куда больше, опорная зона перестала поглощать отскакивающие мячи, команда сразу же начала пропускать опасные атаки на свои ворота, и «Зенит» «съел» благодаря им и последовавшим угловым львиную долю оставшегося времени. Если это была игра ва-банк, то вышла она неудачной. Джано в атаке тоже ничего не показал: ноль обостряющих передач, ноль ударов. Наконец, Мельгарехо. Парагваец придумал хотя бы что-то: выдал в начале тайма два обостряющих паса на Ларссона и Понсе (выход один на один под углом у первого, штанга у второго), но далее от него шли только потери. За тайм Лоренсо потерял мяч аж шесть раз. А ещё он поучаствовал в самом безобразном моменте матча — стычке с Джано. Такие эпизоды подрывают общую дисциплину, и есть логика в том, что команда, где случаются такие дикие вещи, не спасает сложную игру.

Может, вопрос в кадрах?

Итого имеем: ни одно из кадровых решений Тедеско не сработало, а два оказались провальными, да и выглядели, если честно, изначально обречёнными. Мог ли Доменико предложить что-либо другое? Варианты у него имелись. Во-первых, сразу после удаления можно было махнуть местами Мельгарехо и Айртона: бразилец вернулся бы в оборону, всё равно не попадал бы больше под прессинг («Зенит» вдесятером не стал бы играть в прежнем ритме), а парагваец смог бы сосредоточиться на атаке. Тогда бы мог бы не потребоваться выход пассажира (речь про нынешнее состояние) Шюррле. Во-вторых, если бы красно-белые доиграли матч в изначальных сочетаниях в центральной зоне (то есть если бы остался Крал), вероятность того, что удалось бы организовать хотя бы навал, смотрелась бы выше. Хотя всё это — рассуждения задним умом, копать слишком глубоко нет особого смысла. Правда ещё и в том, что у «Спартака» есть люди, умеющие приносить пользу при Тедеско (то есть стартовый состав), а есть все остальные. Эти «остальные» — Тиль, Шюррле, Мирзов, Джано — вряд ли способнысегодня спасать для команды матчи. У каждого своя история, а зимой клубу обязательно стоит ещё раз проанализировать состав на предметы баланса, кадровых дыр и пассажиров.