Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
По рёбрам! Аргентина играла против России жёстко
По рёбрам! Аргентина играла против России жёстко
Гандбол
«Как в глаза футболистам смотреть?!»
«Как в глаза футболистам смотреть?!»
Футбол
«Должно быть стыдно!». Даже Фуркад защищает россиян
«Должно быть стыдно!». Даже Фуркад защищает россиян
Биатлон
В УЕФА отреагировали на скандал в российском футболе
В УЕФА отреагировали на скандал в российском футболе
Футбол
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
1 1
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси
Челси
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
1 2
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 1
Фортуна Фортуна
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 2
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:30
Норвич Сити Норвич Сити
Челси
Челси
22:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
19:30
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
19:30
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
16:30
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
19:00
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
15:00
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
18:00
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Майнц Майнц
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Урал Урал
Сочи
Сочи
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
20:00
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал Арсенал

«Зенит» — «Спартак» — 1:0, 1 декабря 2019, замены Тедеско, разбор игры 

Чемпионат.com + ещё 47 14 часов назад
«Зенит» — «Спартак» — 1:0, 1 декабря 2019, замены Тедеско, разбор игры
Фото: Чемпионат.com
Ни одно из решений немца не сработало как надо.
Этот матч точно не был скучным и проходным. Он — пусть и ознаменовался лишь одним голом — вместил в себя множество любопытных сюжетов, кардинальную смену характера футбола, а также несколько нестандартных тренерских решений — как взвешенных, так и залихватских. Игра будет интересна для дальнейшего пересмотра, изучения и анализа, а действия главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско обязательно попадут под микроскоп, разберутся общественностью на атомы и подлежат критическому взгляду и обсуждению.
Первые впечатления могут оказаться обманчивыми, однако сейчас кажется, что кое-где немецкий тренер перемудрил. Важно понимать, что у него едва ли имелся шанс отмалчиваться после перерыва и сидеть на одном известном месте ровно. Футбол, показанный его командой в стартовые 45 минут, получился чересчур скверным, был наполнен уймой ошибок, пассивностью, отсутствием выхода в атаку и прочими атрибутами коллективного хаоса. «Зенит» выглядел лучше по всем параметрам, зажимал соперника в высоком прессинге, обезвреживал пару скоростных нападающих, не давал (за редким исключением) развернуться Бакаеву при быстрых атаках, а Дзюба выбрал мишень в виде самого слабого центрального защитника из тройки, Кутепова, и спокойно его давил и перемалывал.
Итоги стартовой 45-минутки: владение мячом — 61 на 39 процентов в пользу «Зенита», удары — 9 на 4, удары из пределов штрафной — 7 на 0, количество передач — 250 на 154, точность передач — 84 на 79, верховые единоборства — 15 на 3 (и здесь браво Дзюбе, который выиграл аж 5). Как-то реагировать Тедеско был просто обязан: так продолжаться дело не могло.
Что предпринял «Спартак»
В перерыве Тедеско решился на кардинальные изменения. Впервые в своей российской карьере он ушёл по ходу матча от схемы 3-4-1-2. Доменико убрал с поля поплывшего и вдобавок получившего жёлтую карточку Кутепова и выпустил Мельгарехо. Айртон поднялся выше, Бакаев передвинулся правее, «Спартак» перестроился на 4-4-2. Смена формации смотрелась логично, поскольку в первом тайме красно-белые не могли вылезти из-под прессинга из-за ограниченного числа футболистов в центре поля и средней линии. Пятёрка защитников располагалась низко, Крала и Умярова эффективно перекрывали. При 4-4-2 же «Спартак» получил на левом фланге Мельгарехо, способного вылезать из-под давления куда лучше Айртона — как за счёт самостоятельного ведения мяча, так и с помощью передачи.
Однако оценить изменение схемы объективно не представляется возможным. Почти сразу же «Зенит» заработал удаление, красно-белые получили численное и территориальное преимущество — получили бы они его и при старом модуле. Интереснее то, что произошло потом. Сначала Тедеско убрал с чужой для себя позиции Айртона, напрочь провалившего игру, и выпустил Шюррле. Затем, на 73-й минуте, он бросил в бой Джано вместо Крала. И вот эти решения — уже точно не выглядят бесспорными.
К чему всё это привело
Про скверную форму Шюррле известно давным-давно. Тедеско может сколько угодно защищать соотечественника, но у всех есть глаза: чемпион мира находится в разобранном состоянии, помимо неважной физики испытывает проблемы с уверенностью, разучился обыгрывать один в один (с «Зенитом» — две попытки дриблинга, ноль удачных) и снова не смог предложить ничего, кроме суеты, обречённого дальнего удара и пары высоких, не сильно опасных навесов. Более того, своевременным выпуском Ерохина (сразу после двух неприятных моментов) Семак в одно мгновение снизил активность левого фланга гостей, и больше отсюда опасные атаки не прилетали. Выход на поле Джано — ещё более странное решение. Крал точно не устал, он держал адекватную интенсивность, обеспечивал баланс между обороной и атакой, успевал возвращаться назад после потерь. Когда вышел грузинский плеймейкер, разрывы у «Спартака» стали куда больше, опорная зона перестала поглощать отскакивающие мячи, команда сразу же начала пропускать опасные атаки на свои ворота, и «Зенит» «съел» благодаря им и последовавшим угловым львиную долю оставшегося времени. Если это была игра ва-банк, то вышла она неудачной. Джано в атаке тоже ничего не показал: ноль обостряющих передач, ноль ударов. Наконец, Мельгарехо. Парагваец придумал хотя бы что-то: выдал в начале тайма два обостряющих паса на Ларссона и Понсе (выход один на один под углом у первого, штанга у второго), но далее от него шли только потери. За тайм Лоренсо потерял мяч аж шесть раз. А ещё он поучаствовал в самом безобразном моменте матча — стычке с Джано. Такие эпизоды подрывают общую дисциплину, и есть логика в том, что команда, где случаются такие дикие вещи, не спасает сложную игру.
Может, вопрос в кадрах?
Итого имеем: ни одно из кадровых решений Тедеско не сработало, а два оказались провальными, да и выглядели, если честно, изначально обречёнными. Мог ли Доменико предложить что-либо другое? Варианты у него имелись. Во-первых, сразу после удаления можно было махнуть местами Мельгарехо и Айртона: бразилец вернулся бы в оборону, всё равно не попадал бы больше под прессинг («Зенит» вдесятером не стал бы играть в прежнем ритме), а парагваец смог бы сосредоточиться на атаке. Тогда бы мог бы не потребоваться выход пассажира (речь про нынешнее состояние) Шюррле. Во-вторых, если бы красно-белые доиграли матч в изначальных сочетаниях в центральной зоне (то есть если бы остался Крал), вероятность того, что удалось бы организовать хотя бы навал, смотрелась бы выше. Хотя всё это — рассуждения задним умом, копать слишком глубоко нет особого смысла. Правда ещё и в том, что у «Спартака» есть люди, умеющие приносить пользу при Тедеско (то есть стартовый состав), а есть все остальные. Эти «остальные» — Тиль, Шюррле, Мирзов, Джано — вряд ли способнысегодня спасать для команды матчи. У каждого своя история, а зимой клубу обязательно стоит ещё раз проанализировать состав на предметы баланса, кадровых дыр и пассажиров.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
«Адмирал» — «Спартак»: в воротах гостей сыграет Беспалов «Адмирал» — «Спартак»: в воротах гостей сыграет Беспалов «Герта» — «семейный» клуб: отцы тренируют сыновей «Герта» — «семейный» клуб: отцы тренируют сыновей «Амур» — «Авангард»: Емелин сыграет за «ястребов» впервые за три месяца «Амур» — «Авангард»: Емелин сыграет за «ястребов» впервые за три месяца
Комментарии 
Теги:
Прочее , Доменико Тедеско , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По рёбрам! Аргентина играла против России жёстко
По рёбрам! Аргентина играла против России жёстко
«Как в глаза футболистам смотреть?!»
«Как в глаза футболистам смотреть?!» 3
«Должно быть стыдно!». Даже Фуркад защищает россиян
«Должно быть стыдно!». Даже Фуркад защищает россиян 1
В УЕФА отреагировали на скандал в российском футболе
В УЕФА отреагировали на скандал в российском футболе 2
Чемпион UFC обозначил цель выходок Макгрегора
Чемпион UFC обозначил цель выходок Макгрегора
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение