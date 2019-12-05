Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы

Напомним, что 28-летний нападающий вышел из тюрьмы в середине сентября, однако на данный момент не имеет права быть заявленным за сине-бело-голубых.

"Да, он тренируется с момента возвращения. Но он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Саша уже доказал, что он умеет отвечать за слова — такая позиция достойна уважения", — цитирует Семака «Фонтанка».

Ранее Семак отреагировал на сравнение «Зенита» с империей зла.