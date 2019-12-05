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Путин: Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений
ТАСС
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ещё 4
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружении и размещении РСМД там, где их нет, заявил президент РФ
Владимир Путин
.
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