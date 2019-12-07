Президент ЦСКА Гинер назвал главу департамента судейства «конченым негодяем»

Таким образом функционер отреагировал на ничью в матче 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). На 63-й минуте игры арбитр назначил спорный пенальти в ворота армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять Российскую премьер-лигу не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уйдет в отставку", — цитирует Гинера Sport24.