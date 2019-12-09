WADA казнило российский спорт

Россию отстранили от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентство (WADA) единогласно одобрил рекомендации своего комитета по соответствию о санкциях в отношении России. Дело, связанное с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории, обернулось крахом для отечественного спорта: наших спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

9 декабря в Лозанне состоялось итоговое заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был рассмотрен «российский вопрос» по делу о возможных махинациях с допинг-пробами спортсменов из России и манипуляциями данных Московской антидопинговой лаборатории.

Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом — Олимпийских играх и чемпионатах мира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Российского антидопингового агентства Юрия Гануса.

РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу.

Отмечается, что Россия также лишается на четыре года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Помимо этого, исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Позднее в РУСАДА добавили, что «чистые» спортсмены, не замешанные в допинговых махинациях, все же смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Допинговая история, которая поразила весь отечественный спорт, берет свое начало от ноября 2015 года, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена своего членства в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ, ныне — World Athletics). Тогда же статуса соответствия кодекса WADA было лишено и Российское антидопинговое агентство. С тех пор российские легкоатлеты в полном составе пропустили летние Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро, а впоследствии выступали — и продолжают выступать по сей день — на международных соревнованиям исключительно в нейтральном статусе и только при наличии индивидуального приглашения. Кроме того, решением Международного олимпийского комитета (МОК) олимпийская сборная России не была допущена до зимних Игр-2018 в Пхенчхане: в Южную Корею отправилась лишь часть спортсменов, чья команда называлась «Олимпийские атлеты из России». Всем им было запрещено использовать национальную символику в любом виде под угрозой серьезных санкций и дисквалификаций.

20 сентября 2018 года исполком WADA рассмотрел вопрос о восстановлении статуса РУСАДА и большинством голосов принял положительное решение в отношении россиян. Однако отечественному ведомству были поставлены два условия: предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, а также передача допинг-проб российских спортсменов. Данные обязательства российская сторона выполнила.

В WADA к данному процессу отнеслись особенно трепетно. В частности, исполком ведомства мотивировал свои требования к России тем, что:

— во-первых, Всемирное антидопинговое агентство могло бы поставить точку в «российском вопросе», применив санкции и иные меры наказания в отношении действительно виновных в допинговых махинациях людей;

— во-вторых, наказать российских спортсменов, чьи допинг-пробы имели положительные результаты, но при этом избежавших санкций;

— в-третьих, оправдать тех спортсменов, которые оказались невиновными в допинговом скандале, но несправедливо получивших наказание.

Ситуация могла разрешиться благополучно, однако в сентябре стало известно, что экспертная группа WADA заподозрила Россию в манипуляциях с предоставленными данными московской антидопинговой лаборатории. В итоге 17 сентября международное ведомство под контролем комитета по соответствию WADA (CRC) запустило процедуру повторной дискредитации РУСАДА. За несколько месяцев CRC составил подробный отчет на 26 страницах, в которых указал на то, что:

— данные московской лаборатории не являются полными и достоверными;

— к 2019 году из базы были удалены сотни неблагоприятных результатов допинг-тестов российских спортсменов, зафиксированных в 2015 году;

— некоторые предположительно положительные допинг-пробы российских атлетов были также удалены в период с 2016 по 2017 годы;

— после 25 ноября 2018 года по 10 января 2019-го неизвестный поместил в базу данных сфабрикованные доказательства того, что фальсификацией информации и допинг-проб занимался экс-директор лаборатории, ныне информатор WADA Григорий Родченков

Последний пункт в данном списке выглядит особенно интересным, учитывая, что в последние дни российские чиновники — от спортивных юристов до министра спорта Павла Колобкова — достаточно часто говорили о виновности Родченкова в допинговых махинациях. Его, в частности, обвинили в том, что, будучи отстраненным от своей должности в московской лаборатории, он уехал в США и некоторое время продолжал вносить фальсифицированные данные в базу с помощью удаленного доступа. В WADA, впрочем, данную версию опровергли, сославшись на копию базу данных лаборатории, которую предоставил как раз Родченков. Естественно, оба документа сильно разнятся, что и вызвало подозрения у экспертной группы международного ведомства о манипуляциях со стороны России.

В комитете по соответствию данную ситуацию назвали чрезвычайно серьезной и порекомендовали исполкому WADA назначить следующую меру наказания в отношении всего российского спорта:

— лишить РУСАДА статуса соответствия сроком на четыре года;

— лишить российских официальных лиц членства советов, комитетов, любых других организаций, подписавших кодекс, или ассоциации организаций-подписантов;

— запретить российским официальным лицам участвовать и присутствовать на юношеских Олимпиадах, Олимпийских и Паралимпийских играх, крупных международных мероприятиях и любых первенствах мира в течение четырех лет;

— отказать России в праве проведения и подаче заявки на право проведения любого крупного международного турнира в течение четырех лет, а в случае уже предоставленного данного права — отозвать его и перенести соревнования в другую страну, если это возможно с практической или юридической точки зрения;

— отказать России в праве демонстрации национального флага и гимна на любом крупном международном турнире в течение четырех лет;

— запретить членам Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета (ПКР) принимать участие в крупных турнирах в течение четырех лет;

— допустить российских спортсменов и их вспомогательный персонал до участия в международных турнирах, проводимых в течение четырехлетнего периода, только при наличии чистой допинговой истории;

— оштрафовать РУСАДА на $100 тысяч или в размере 10% от всего дохода ведомства за 2019 год, а также обязать его оплатить все расходы WADA, понесенные в ходе разбирательств с января 2019 года.

Интересно, что против России выступили не только чиновники из комитета по соответствию WADA, но и члены комитета спортсменов ведомства. Так, по данным «Би-би-си», председатель комитета Бекки Скотт направил исполкому агентства требование лишить всех российских спортсменов права участия в Олимпийских играх. Отмечается, что под данным письмом подпись со своим согласием поставили 9 из 17 членов комитета.

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт. До тех пор, пока эти критические нарушения не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и «чистый» спорт, они будут продолжаться, а спорт, который мы любим, останется запятнанным.