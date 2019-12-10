Ефимова оценила возможный недопуск до ОИ-2020

Ефимова рассказала, как отреагирует на возможный недопуск до ОИ-2020

Фото: Инстаграм

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение о своём возможном недопуске до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. «Мне кажется, я всё пережила в Рио-де-Жанейро. В данный момент думаю, что ничего хуже случится уже не может. Тогда меня допустили до Игр в день их официального открытия. Полгода болела, постоянно сидела на таблетках. Сейчас у меня уже не такая реакция на происходящее. Даже если мне не позволят выступить, я без пяти минут бабушка для спорта. Значит такова судьба, что поделать», — заявила Ефимова RT. Ранее она высказала мнение, что антидопинговые правила должны работать одинаково в отношении спортсменов представляющих все страны мира.

Лучшие моменты Премьер-лиги