Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым 

Ксения Собчак не смогла пройти мимо разгоревшегося скандала между режиссером Александром Сокуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ранее Сокуров усомнился в правильность присвоения Кадырову звания Героя России.
В ответ на претензии Сокурова чеченский лидер заявил, что из-за «таких, как Сокуров» в отношении России продолжают вводить все новые санкции, а российских спортсменов отстраняют от участия в международных соревнованиях. «С легкой руки Кадырова „такие как Сокуров“ вдруг стали виновными в санкциях против России и, в частности, драконовских мер WADA… логика на грани фантастики», — высказалась телеведущая, комментируя слова Кадырова.