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5 декабря
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
0
—
2
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
1
—
2
Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря
Российская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Арсенал
4
—
0
Локомотив М
Зенит
3
—
0
Динамо М
6 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
0
—
0
Атлетико М
6 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
2
—
2
Герта
7 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
3
—
0
Оренбург
Краснодар
1
—
1
ЦСКА
Ахмат
0
—
1
Уфа
7 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Эвертон
3
—
1
Челси
Уотфорд
0
—
0
Кристал Пэлас
Борнмут
0
—
3
Ливерпуль
7 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
2
—
0
Эспаньол
Гранада
3
—
0
Алавес
Леванте
2
—
4
Валенсия
7 декабря
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Фрайбург
1
—
0
Вольфсбург
Аугсбург
2
—
1
Майнц
Боруссия М
2
—
1
Бавария
8 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
2
—
3
Урал
Сочи
1
—
1
Рубин
Спартак М
1
—
4
Ростов
8 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
1
—
2
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
1
—
4
Лестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
2
—
1
Саутгемптон
8 декабря
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Эйбар
0
—
1
Хетафе
Бетис
3
—
2
Атлетик Б
Вальядолид
0
—
0
Реал Сосьедад
8 декабря