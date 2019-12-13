Нового губернатора ЕАО выберут 13 сентября 

Выборы губернатора Еврейской автономной области пройдут 13 сентября 2020 года, в единый день голосования.
Как сообщила РИА Новости председатель областного избиркома Елена Саутина, решение об этом принимает Законодательная дума региона не позднее, чем за 100 дней до начала голосования. Избирательная кампания начнется после формального объявления выборов.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин принял отставку главы автономии Александра Левинталя. Он покинул пост по собственному желанию. Врио руководителя региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.
Регион находится в непростой ситуации, здесь много проблем в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и других. "Планы одни: работать и еще раз работать", — сказал Гольдштейн.