Нового губернатора ЕАО выберут 13 сентября 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Начать с нуля. Фиаско российского футбола
Начать с нуля. Фиаско российского футбола
Футбол
«Будем гимн орать вопреки всему»: как РФ уступила шведам
«Будем гимн орать вопреки всему»: как РФ уступила шведам
Хоккей
Неймар объяснил уступку пенальти Кавани
Неймар объяснил уступку пенальти Кавани
Футбол
Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне
Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне
Хоккей
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Борнмут
Борнмут
0 3
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Майнц Майнц
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
18:00
Борнмут Борнмут
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
20 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Гранада Гранада
20 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Боруссия Д Боруссия Д

Нового губернатора ЕАО выберут 13 сентября 

Российская Газета + ещё 27 5 часов назад
Нового губернатора ЕАО выберут 13 сентября
Фото: Российская Газета
Выборы губернатора Еврейской автономной области пройдут 13 сентября 2020 года, в единый день голосования.
Как сообщила РИА Новости председатель областного избиркома Елена Саутина, решение об этом принимает Законодательная дума региона не позднее, чем за 100 дней до начала голосования. Избирательная кампания начнется после формального объявления выборов.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин принял отставку главы автономии Александра Левинталя. Он покинул пост по собственному желанию. Врио руководителя региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.
Регион находится в непростой ситуации, здесь много проблем в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и других. "Планы одни: работать и еще раз работать", — сказал Гольдштейн.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Российская Газета: последние новости
"Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 14-17 октября 2020 года "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 14-17 октября 2020 года В игорной зоне "Красная Поляна" пройдет международный турнир по MMA В игорной зоне "Красная Поляна" пройдет международный турнир по MMA В Сочи разыграли Кубок Союзного государства по самбо В Сочи разыграли Кубок Союзного государства по самбо 
Теги:
Прочее , Александр Левинталь , Ростислав Гольдштейн , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Начать с нуля. Фиаско российского футбола
Начать с нуля. Фиаско российского футбола 1
«Будем гимн орать вопреки всему»: как РФ уступила шведам
«Будем гимн орать вопреки всему»: как РФ уступила шведам 72
Неймар объяснил уступку пенальти Кавани
Неймар объяснил уступку пенальти Кавани
Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне
Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне
И «Краснодар» отмучился. Весенних еврокубков у РФ не будет
И «Краснодар» отмучился. Весенних еврокубков у РФ не будет
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение