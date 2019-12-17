Акция по борьбе с расизмом в футболе закончилась скандалом

В итальянском футболе акция по борьбе с расизмом закончилась скандалом

Серия A запустила крайне неоднозначную кампанию по борьбе с расизмом, впоследствии вызвавшую большую общественную критику.

Как стало известно из новости на официальном сайте Лиги, в штаб-квартире Серии А появились изображения трех обезьян с разукрашенными лицами в цвета футбольных клубов.

Художником резонансных произведений стал Симоне Фугадзотто.

"Мы выступает против всех форм предубеждений и знаем: расизм является очень сложной проблемой, которую мы будем решать на трех уровнях. Культурном — с помощью работ, подобных Симоне, а также серией инициатив вместе с клубами и игроками, и благодаря сотрудничеству с полицией", — сказал генеральный директор Серии A Луиджи Де Сиерво.