9 мая в московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы 

Все новости на карте

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в метро города будут звучать поздравления с Днем Победы. Об этом сообщается на сайте главы столицы.

Кроме того, в продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.

Также волонтеры начиная с 6 мая обзванивают ветеранов.

По словам мэра, кроме праздничного телеэфира, десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы подготовили музеи, театры, концертные залы и парки Москвы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Дню Победы

— Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к юбилею Победы