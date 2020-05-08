9 мая в московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в метро города будут звучать поздравления с Днем Победы. Об этом сообщается на сайте главы столицы.
Кроме того, в продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.
Также волонтеры начиная с 6 мая обзванивают ветеранов.
По словам мэра, кроме праздничного телеэфира, десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы подготовили музеи, театры, концертные залы и парки Москвы.
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