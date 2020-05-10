Генпрокурор Украины извинилась перед националистами за песню «День Победы» 

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выложила 9 мая на своей странице в социальной сети Facebook поздравление с Днём Победы, к которому прикрепила ролик с песней «День Победы» в исполнении Льва Лещенко

Украинские националисты возмутились и начали писать Венедиктовой, что Лещенко запрещён на Украине, поскольку поддержал воссоединение Крыма с Россией.

Позже, под давлением радикалов генпрокурор удалила ссылку на песню и извинилась.

«Лещенко — не символ. РФ — «страна-агрессор». И Крым — украинский. Не нужно манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибших. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом», — написала она.

В итоге Венедиктова просто закрыла возможность комментировать свои записи в Facebook.

«Сообщите кто-то генеральному прокурору, что интервью для СМИ, публичные тезисы и правоохранительная деятельность — не её конёк и сейчас ещё есть шанс быстро уйти и сформировать себе алиби, что случайно перепутала должность», — прокомментировал произошедшее юрист Андрей Портнов

Напомним, официальная украинская пропаганда отрицает тот факт, что в Донбассе идёт гражданская война и заявляет о некой «российской агрессии», Россию называет «страной-агрессором». Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает одним из международных гарантов выполнения Украиной Минских соглашений, которые направлены на урегулирование конфликта.

Украинские власти также игнорируют референдум в Крыму 2014 года, по итогам которого полуостров вошёл в состав России. При этом на Украине запрещены все деятели культуры, публично поддержавшие воссоединение Крыма с Россией. В частности Лев Лещенко входит в список лиц, создающих «угрозу» национальной безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины отказалась выполнять свои обязанности в отношении радикала Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве. Для этого она придумала некий «отвод», процедура которого не предусмотрена украинским законодательством.