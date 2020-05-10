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«Обтянули силиковые сиськи гимнастёркам»: Бузову и Боню разнесли за патриотические снимки 

Экспресс газета и ещё 3 11 часов назад
«Обтянули силиковые сиськи гимнастёркам»: Бузову и Боню разнесли за патриотические снимки
Фото: Экспресс газета
День Победы — не для всех праздник «со слезами на глазах». Для некоторых артистов он оказался способом пропиариться и заработать баллы к своей популярности.
Кристина Асмус, Ольга Бузова, Виктория Боня и многие другие выложили вчера снимки, на которых они позируют в гимнастерках и военных сапогах. Такие фотографии вызывали неоднозначную реакцию поклонников: кто-то испытал испанский стыд, кто-то назвал это пошлостью.
Блогер Лена Миро не сдержалась и назвала вещи своими именами.
«Меня воротит, когда недалёкие, прожжённые шлюхи обоих полов пиарятся на костях моего прадеда.
Меня воротит, когда девки, сосавшие члены под камерами публичного дома 2, надевают военную форму. Меня воротит, когда гимнастёрки и солдатские сапоги напяливают сраные столичные тусовщики — плесень на теле народа. В таких сапогах погиб мой прадед. В такой форме моя бабушка вытаскивала на себе солдатиков с поля боя. Не смейте, твари!», — обратилась к Бузовой, Боне, Бочкаревой и другим звездам Лена Миро.
Блогер обещала травить каждого из тех, кто выложил подобные фотографии и пожелала этим артистам смерти.
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Прочее , Виктория Боня , Кристина Асмус , Лена Миро , Ольга Бузова
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