Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции 

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КРАСНОДАР, 10 мая — РИА Новости. Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора , приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

В регионе с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля его изменили на режим самоизоляции, который неоднократно продлевался.

"Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек", — написал Кондратьев в своё Telegram-канале по итогам заседания оперштаба региона в воскресенье.

Он отметил, что в регионе не осталось ни одного «чистого» муниципалитета. Поэтому, по словам губернатора, расслабляться и пренебрегать средствами индивидуальной защиты нельзя.

По данным властей, на Кубани за последние сутки зафиксированы 99 новых случаев коронавируса.

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