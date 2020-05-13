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Книга рекордов Гиннесса назвала самого пожилого геймера в мире 

РИА Новости и ещё 5 6 часов назад
Найден самый пожилой геймер в мире
Фото: Мир24
Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым пожилым геймером в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори, сообщили на сайте издания.
Рекордсменка начала играть 39 лет назад, примерно в 1981 года. Она заинтересовалась этим, когда увидела детей, которых было не оторвать от приставок и джойстиков. Опытным геймером рекордсменка стала не сразу. Сначала Хамако Мори часто проигрывала.
Но со временем освоила ходы и маневры и сейчас рассказывает о том, как проходить миссии и уничтожать врагов на своем YouTube-канале
"Gamer grandma". На него подписаны 187 тысяч пользователей, которые оставляют под ее стримами множество положительных комментариев.
Несмотря на преклонный возраст и миловидность, Хамако Мори предпочитает играть в жесткие шутеры вроде "Call of duty: Modern warfare" или гонках "на выживание", таких как "GTA 5".
"Когда погружаюсь в эти игры, то прям не могу оторваться. Это так весело", — прокомментировала она.
Японка рассказала, что играет по семь — восемь часов в день, но не считает такое занятие напрасной тратой времени.
"Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм — было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью сейчас — мне очень хорошо", — объяснила Мори.
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