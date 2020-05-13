Найден самый пожилой геймер в мире

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым пожилым геймером в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори, сообщили на сайте издания.

Рекордсменка начала играть 39 лет назад, примерно в 1981 года. Она заинтересовалась этим, когда увидела детей, которых было не оторвать от приставок и джойстиков. Опытным геймером рекордсменка стала не сразу. Сначала Хамако Мори часто проигрывала.

Но со временем освоила ходы и маневры и сейчас рассказывает о том, как проходить миссии и уничтожать врагов на своем YouTube-канале

"Gamer grandma". На него подписаны 187 тысяч пользователей, которые оставляют под ее стримами множество положительных комментариев.

Несмотря на преклонный возраст и миловидность, Хамако Мори предпочитает играть в жесткие шутеры вроде "Call of duty: Modern warfare" или гонках "на выживание", таких как "GTA 5".

"Когда погружаюсь в эти игры, то прям не могу оторваться. Это так весело", — прокомментировала она.

Японка рассказала, что играет по семь — восемь часов в день, но не считает такое занятие напрасной тратой времени.

"Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм — было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью сейчас — мне очень хорошо", — объяснила Мори.