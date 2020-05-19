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«Зенит» захотел сохранить Кокорина 

Lenta.ru и ещё 25 5 часов назад
«Зенит» захотел сохранить Кокорина
Фото: РИА Новости
«Зенит» предложил новый контракт российскому нападающему Александру Кокорину. Об этом сообщает «Спорт день за днем».
Клуб хочет сохранить игрока, на него рассчитывает главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 30 июня. С февраля нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды.
В составе «Сочи» Кокорин принял участие в четырех матчах Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отметился тремя забитыми мячами.
В марте сообщалось об интересе к нападающему со стороны ряда европейских клубов. Кроме того, как утверждал Metaratings, Кокорин достиг договоренности с московским «Локомотивом». Столичный клуб предложил форварду контракт до 2023 года, согласно которому он получит девять миллионов рублей.
Кокорин перебрался в «Сочи» несмотря на желание Семака сохранить игрока в составе «Зенита». Наставник команды задействовал форварда в товарищеских матчах «Зенита» в рамках подготовки к возобновлению сезона.
В сентябре 2019-го Кокорин освободился из колонии и присоединился к «Зениту». Клуб не сумел внести футболиста в заявку на сезон. Форвард вышел на поле в рамках РПЛ уже в составе «Сочи».
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Комментарии
Прочее , Сергей Семак , Александр Кокорин , Зенит , Локомотив
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