Клубы РПЛ из Москвы предлагают отложить возобновление тренировок 

Четыре клуба российской Премьер-лиги, которые дислоцируются в Москве, просят РФС отложить возобновление групповых тренировок. Данную информацию распространяет ресурс «Спoрт-экспресс».

Сообщается, что с этой инициативой выступили «Спартак», ЦСКА «Локомотив» и «Динамо». Они напоминают, что в Москве до 31 мая будут действовать ограничительные меры, тогда как в других регионах к тому моменту они будут смягчены. При данном раскладе клубы из Москвы и других городов будут находиться в неравных условиях. Четыре клуба российской Премьер-лиги, которые дислоцируются в Москве, просят РФС отложить возобновление групповых тренировок. Данную информацию распространяет ресурс «Спoрт-экспресс».

Сообщается, что с этой инициативой выступили «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Они напоминают, что в Москве до 31 мая будут действовать ограничительные меры, тогда как в других регионах к тому моменту они будут смягчены. При данном раскладе клубы из Москвы и других городов будут находиться в неравных условиях.