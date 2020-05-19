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Клубы РПЛ из Москвы предлагают отложить возобновление тренировок 

Просто Про Спорт и ещё 9 1 час назад
Клубы РПЛ из Москвы предлагают отложить возобновление тренировок
Фото: Sports.ru
Четыре клуба российской Премьер-лиги, которые дислоцируются в Москве, просят РФС отложить возобновление групповых тренировок. Данную информацию распространяет ресурс «Спoрт-экспресс».
Сообщается, что с этой инициативой выступили «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Они напоминают, что в Москве до 31 мая будут действовать ограничительные меры, тогда как в других регионах к тому моменту они будут смягчены. При данном раскладе клубы из Москвы и других городов будут находиться в неравных условиях. Четыре клуба российской Премьер-лиги, которые дислоцируются в Москве, просят РФС отложить возобновление групповых тренировок. Данную информацию распространяет ресурс «Спoрт-экспресс».
Сообщается, что с этой инициативой выступили «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Они напоминают, что в Москве до 31 мая будут действовать ограничительные меры, тогда как в других регионах к тому моменту они будут смягчены. При данном раскладе клубы из Москвы и других городов будут находиться в неравных условиях.
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Прочее , РФС , Локомотив , ЦСКА
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