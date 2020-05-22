Уткин придумал новое название для клуба РПЛ 

Известный журналист Василий Уткин подверг критике идею «Нижнего Новгорода» соединиться с «Тамбовом» и выступать в РПЛ. Ранее «волки» играли в Саранске и Нижнем Новгороде из-за несоответствия своей арены стандартам РПЛ.

«Граждане Нижнего Новгорода должны сказать как-то губернатору, что уже стыдно. Кстати очередному губернатору. Нижний Новгород делает все, кроме обычной вещи — он не может сделать команду, способную выйти в РПЛ за счет спортивных достижений. Да, один раз вышли, но пришлось объединять две команды в одну. «Локомотив» — вообще очень давняя история.

Потом Нижний Новгород пытался занять место «Амкара», когда пермский клуб прекращал свое существование. Сейчас волжане хотят купить команду у Тамбова. Скажите, а что ФК «Тамбов» связывает с одноименным городом?! Совершенно непонятно. Нормальную команду можно собрать где угодно, но это уже будет как мебель из Ikea : здесь собрали, туда перевезли. Вроде как работает! Такое бывает в ЛФЛ Сейчас я бы на месте «Тамбова» до последнего торговался за название. ФК «Тамбов» из города Нижний Новгород? Почему бы и нет!», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы».

Источник сообщил о тяжелом состоянии КадыроваИзвестный журналист Василий Уткин подверг критике идею «Нижнего Новгорода» соединиться с «Тамбовом» и выступать в РПЛ. Ранее «волки» играли в Саранске и Нижнем Новгороде из-за несоответствия своей арены стандартам РПЛ.

«Граждане Нижнего Новгорода должны сказать как-то губернатору, что уже стыдно. Кстати очередному губернатору. Нижний Новгород делает все, кроме обычной вещи — он не может сделать команду, способную выйти в РПЛ за счет спортивных достижений. Да, один раз вышли, но пришлось объединять две команды в одну. «Локомотив» — вообще очень давняя история.

Потом Нижний Новгород пытался занять место «Амкара», когда пермский клуб прекращал свое существование. Сейчас волжане хотят купить команду у Тамбова. Скажите, а что ФК «Тамбов» связывает с одноименным городом?! Совершенно непонятно. Нормальную команду можно собрать где угодно, но это уже будет как мебель из Ikea: здесь собрали, туда перевезли. Вроде как работает! Такое бывает в ЛФЛ Сейчас я бы на месте «Тамбова» до последнего торговался за название. ФК «Тамбов» из города Нижний Новгород? Почему бы и нет!», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы».

Источник сообщил о тяжелом состоянии Кадырова