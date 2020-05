VP.Prodigy стала лидером группы В на ESL One Birmingham 2020 

VP.Prodigy обыграла Cyber Legacy в групповой стадии ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 для Европы и СНГ. Результат встречи — 2:1. Команда Виталия Save— Мельника возглавила группу В.

В параллельных противостояниях Alliance победила HellRaisers, а OG оказалась сильнее Winstrike Team. Матчи завершились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно.

Встречи дивизиона Европы и СНГ на ESL One Birmingham 2020 проходят с 24 мая по 7 июня. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $200 тыс. За расписанием и результатами турнира можно следить здесь.

Группа В: # Группа B М матчи В выигрыши П поражения О очки 1. ​​ VP.Prodigy VP. P 2 2 0 6 2. ​​ Cyber Legacy Cyber Legacy 3 2 1 6 3. ​​ FlyToMoon FTM 3 2 1 6 4. ​​ Ninjas in Pyjamas NiP 3 2 1 6 5. ​​ OG OG 2 1 1 3 6. ​​ Alliance Alliance 3 1 2 3 7. ​​ HellRaisers HR 3 1 2 3 8. ​​ Winstrike Team Winstrike 3 0 3 0 Матчи 5/24/20 5:00 PM ​​ HR 2: 0 ​​ FTM 5/24/20 7:35 PM ​​ Winstrike 1: 2 ​​ Cyber Legacy 5/24/20 9:25 PM ​​ NiP 2: 1 ​​ Alliance 5/25/20 5:00 PM ​​ NiP 2: 0 ​​ Winstrike 5/25/20 5:00 PM ​​ OG 1: 2 ​​ FTM 5/25/20 7:15 PM ​​ VP. P 2: 0 ​​ HR 5/25/20 8:20 PM ​​ Alliance 1: 2 ​​ Cyber Legacy 5/26/20 5:00 PM ​​ NiP 1: 2 ​​ FTM 5/26/20 7:40 PM ​​ Alliance 2: 0 ​​ HR 5/26/20 7:55 PM ​​ OG 2: 1 ​​ Winstrike 5/26/20 8:50 PM ​​ VP. P 2: 1 ​​ Cyber Legacy 5/27/20 5:00 PM ​​ OG VS ​​ VP. P 5/27/20 8:00 PM ​​ Alliance VS ​​ Winstrike 5/27/20 8:00 PM ​​ HR VS ​​ Cyber Legacy 5/28/20 5:00 PM ​​ VP. P VS ​​ FTM 5/28/20 8:00 PM ​​ OG VS ​​ HR 5/28/20 8:00 PM ​​ NiP VS ​​ Cyber Legacy 5/29/20 5:00 PM ​​ NiP VS ​​ HR 5/29/20 5:00 PM ​​ OG VS ​​ Cyber Legacy 5/29/20 8:00 PM ​​ Alliance VS ​​ FTM 5/29/20 8:00 PM ​​ VP. P VS ​​ Winstrike 5/30/20 8:00 PM ​​ OG VS ​​ NiP 5/30/20 8:00 PM ​​ Alliance VS ​​ VP. P 5/30/20 8:00 PM ​​ FTM VS ​​ Winstrike 5/31/20 8:00 PM ​​ OG VS ​​ Alliance 5/31/20 8:00 PM ​​ VP. P VS ​​ NiP 5/31/20 8:00 PM ​​ HR VS ​​ Winstrike 5/31/20 8:00 PM ​​ FTM VS ​​ Cyber Legacy Выход в верхнюю сетку плей-офф Выход в нижнюю сетку плей-офф Вылет из турнира