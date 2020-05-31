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Умер Валерий Ильин 

Газета.Ru и ещё 7 4 часа назад
Умер Валерий Ильин
Фото: РИА Новости
Умер российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин, сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья.
Специалисту было 72 года. Причиной смерти наставника стала коронавирусная инфекция.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 5,9 млн человек.
Ранее умер трехкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу.
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