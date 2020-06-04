Навальному не стоило оскорблять Фетисова и Сотникову 

Начнём с того, что каждый имеет право высказывать свою позицию, какой бы она ни была. Однако формулировка претензий Навального немного смущает. Да, человеку могут не нравиться поправки, его могут беспокоить процессы, происходящие в государстве, но отзываться грубо о спортсменах, которые неоднократно на мировой арене, выдерживая огромную конкуренцию и давление, отстаивали честь и достоинство своей страны (как бы это громко ни звучало), не совсем корректно.

Аделина Сотникова стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. У Вячеслава Фетисова вообще целый шлейф спортивных достижений: начиная от олимпийских медалей и заканчивая Кубками Стэнли. И теперь назвать их предателями и позорниками за выражение своей гражданской позиции? Не слишком ли? В конце концов, это тоже определённая форма выражения своего отношения. Какой бы она ни была, у каждого человека есть на это право.

По такому принципу и хоккеиста Александра Овечкина с его Putin Team, и фигуристку Алину Загитову , которая ранее принимала участие в концерте в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина , можно назвать предателями и позорниками. И неважно, что Овечкин является суперзвездой мирового спорта, а Загитова, например, в 15 лет завоевала золото для России в одной из самых сложных Олимпиад для страны. А что сделал господин Навальный для страны? В обществе также бытует мнение, что зачастую спортсмены получают денежные привилегии за ту или иную позицию. Так это или нет — тема для отдельной дискуссии, но вот что об этом думает депутат Госдумы Дмитрий Свищев , входящий в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Люди, которые сейчас выступают в агитационных роликах, я уверен, что не за деньги высказывают свою позицию. Это их позиция, их мнение. У Навального своё мнение, у него огромное количество фондов и некоммерческих организаций, которые поддерживаются определёнными группами. Поэтому Навальный пусть скажет за себя, это ему платят, — передаёт слова Свищева Sport24.

На наш взгляд, в вопросе формирования гражданской позиции у спортсменов немаловажным моментом является следующее обстоятельство. Большинство атлетов воспитывается в атмосфере патриотизма. Тренеры с младенческого возраста внушают им мысль о том, что от их результата зависит результат страны, что они должны выкладываться на все 250%, чтобы страна ими гордилась. Они так и поступают. Выходят на старты и борются за победу, потому что для них это важно. Поэтому неудивительно, что многие из них поддерживают государство.

Как бы то ни было, хочется, чтобы унижений и оскорблений на почве различия взглядов — будь то политических, религиозных — любых — было меньше. И не важно, адресованы ли эти оскорбления выдающимся спортсменам или любому обычному человеку.