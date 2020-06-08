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Тарасова заявила о «грязи и подлости» Башарова и отказалась простить 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Тарасова заявила о «грязи и подлости» Башарова и отказалась простить
Фото: Lenta.ru
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала свое отношение к актеру Марату Башарову и объяснила отказ простить его. Ее слова доступны на портале bb.lv.
Тарасова вспомнила период работы в шоу «Ледниковый период». Она заявила, что не понимает, как можно разговаривать с актером.
Тренер подчеркнула, что избиение Башаровым супруги — это низость и подлость. «Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю», — заметила Тарасова.
Ранее Тарасова рассказала о том, как реагировать на критику иностранцев в адрес сборной России и, в частности, группы Этери Тутберидзе. Тренер подчеркнула, что не понимает, как «люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе».
27 апреля стало известно, что в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России из-за его признаний в избиении бывших жен.
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Прочее , Татьяна Тарасова , Марат Башаров , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ
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