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Отложенные санкции: сборную России лишили места на Играх-2014 

Газета.Ru 1 час назад
Отложенные санкции: допинг переписывает историю Олимпиад
Фото: Газета.Ru
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Причина — допинговые нарушения троих спортсменок. В этот же день МОК отнял серебряную медаль Лондона-2012 по спортивной ходьбе у олимпийской чемпионки Ольги Каниськиной, отдав ее китаянке.

Серебро Лондона-2012 ушло Китаю

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) провел 10 июня очередное заседание, на которым были перераспределены медали сразу трех Олимпиад — летних Игр в Лондоне — 2012, зимних в Сочи — 2014 и летних в Рио-де-Жанейро — 2016.
Под номером один в резолюции МОК по итогам данного заседания значится аннулирование результатов двух россиянок с лондонский Олимпиады — Ольги Каниськиной и Аниси Кирдяпкиной, которые занимались спортивной ходьбой.
Тогда — в Лондоне — Каниськина завоевала серебро на дистанции 20 км, уступив только своей соотечественнице — Елене Лашмановой. Однако вскоре прогремел допинговый скандал: в биологическом паспорте спортсменки были обнаружены аномальные показатели крови,
что навело Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на мысли о том, что Каниськина систематически принимала допинг.
ИААФ уведомила об аномалии Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после чего было открыто дело. И лишь в 2015 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), занимавшееся расследованием инцидента, признало Каниськину виновной в использовании запрещенных методов и объявило об ее дисквалификации на три года и два месяца.
При этом было решено, что отстранение будет отсчитываться с 15 октября 2012 года — то есть уже в декабре 2015-го Каниськина снова смогла выступать и даже выиграла зимний чемпионат России на своей коронной дистанции 20 км.
Что же касается лишения медалей, то РУСАДА постановила, что у легкоатлетки стоит аннулировать все результаты с 15 июля по 16 сентября 2009 года и с 30 июля по 8 ноября 2011 года. Видимо, отечественные специалисты посчитали, что нарушение антидопинговых правил помогло Каниськиной именно в этот период, — и спортсменка потеряла два золота чемпионата мира 2009 и 2011 года, при этом сохранив серебро Олимпиады в Лондоне.
Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций осталась не удовлетворена такой избирательностью и обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы доказать, что у россиянки стоит отнять и олимпийскую медаль.
CAS удовлетворил эту апелляцию, и ИААФ тут же запустила процедуру аннулирования результатов, отправив в Международный олимпийский комитет соответствующий запрос.
Однако МОК, как огромная неповоротливая машина, добрался до официального перераспределения медалей только в 2020 году. Учитывая, что Каниськина завершила карьеру в 2016-м, эта ситуация уж вряд ли сильно ее беспокоит — было достаточно времени для того, чтобы свыкнуться с неизбежной потерей серебра. Кроме того, в ее копилке остается золото Пекина-2008 — тоже на 20 км, — которое не подвергается никакому сомнению.
А вот для девушек, которые теперь официально получили свои медали Лондона благодаря аннулированию результата россиянки, этот день все-таки должен стать значимым.
Теперь серебро Игр-2012 на дистанции на 20 км ушло китаянке Цеян Шэньцзе, а бронза — ее соотечественнице Лю Хун.
Что касается Аниси Кирдяпкиной, также попавшейся на допинге, то она стала на той дистанции только пятой, так что запоздалая отмена этого достижения практически ничего не решает. К тому же она завершила карьеру еще раньше Каниськиной — в 2015 году.

Хоккеистки лишились места на Олимпиаде в Сочи — 2014

Также МОК принял решение аннулировать результат российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи. Напомним, еще в 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда провела расследование, чтобы проверить утверждения Ричарда Макларена, заявляющего о существовании государственной системы поддержки допинга в России.
В итоге системы обнаружено не было, однако отдельные случаи нарушения Освальд зафиксировал, — и виновными в употреблении допинга тогда были признаны сразу восемь хоккеисток: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина.
МОК тогда принял решение пожизненно дисквалифицировать всех восьмерых и аннулировать их результаты на Играх в Сочи. Однако позднее, в январе 2018 года, пять спортсменок сумели отстоять в CAS свое честное имя — Лебедева, Пашкевич, Бурина, Щукина и Смоленцева были полностью оправданы. Тем не менее еще три хоккеистки — Скиба, Шибанова и Дюбанок — смогли добиться лишь частичного оправдания: пожизненную дисквалификацию с них сняли, а вот достижения Сочи-2014 все равно постановили аннулировать.
Из-за этого вся сборная сейчас потеряла результат с домашних Игр, что, конечно, досадно, хотя он и был довольно далек от пьедестала — шестое место. Теперь итоговая таблица Сочи выглядит так:
1. Канада
2. США 3. Швейцария
4. Швеция
5. Финляндия
6. Германия
7. Япония

Тяжелые проблемы атлетики

Также исполком МОК обсудил проблемы допинга в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), где комиссия Макларена в ходе недавней проверки обнаружила массовые нарушения, а президент Тамаш Аян был уволен из-за обвинений в коррупции — в данный момент в отношении него ведется расследование.
Эти тревожные события уже начали напрямую касаться России: недавно получили дисквалификацию сразу три отечественных тяжелоатлета — четырехкратная чемпионка России Надежда Евстюхина и двукратные чемпионы Европы Олег Чен и Давид Беджанян.
Президент МОК Томас Бах не стал скрывать своего разочарования из-за катастрофической ситуации в IWF.
«Я очень расстроен и шокирован новостями из федерации, а также докладами, которые поступали из разных источников. Мы уже выразили нашу обеспокоенность и высказали желание сотрудничать с новым руководством, чтобы эта организация стала чистой. Мы хотим помочь, но оставляем за собой право принять жесткие меры. Вплоть до того, что тяжелая атлетика не будет представлена в программе Игр», — цитирует Баха РИА «Новости».
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