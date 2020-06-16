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Виталий Кличко потроллил себя за конфуз в прямом эфире 

Спорт РИА Новости и ещё 3 8 часов назад
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе
Виталий Кличко
в самоироничной форме отреагировал на свой конфуз с обращением к жителям Киева, в котором украинский градоначальник допустил ряд оговорок.
Накануне мэр Киева, выступая в прямом эфире, сперва ошибочно произнес вместо «пiсля» (после) непристойное слово, а затем лишь с четвертой попытки выговорил слово «сенсацiйноу» (сенсационному).
"Сенсации бывают разные — от маленьких и неинтересных до сенсационных! 😂😉", — написал Кличко на странице в Instagram, сопроводив свое сообщение видеороликом, в котором он перечисляет степени сенсаций.
Также стоит отметить, что экс-боксер был одет в белую футболку со своим изображением и надписью «Сенсация».
На протяжении карьеры политика 48-летний Кличко неоднократно допускал оговорки в своих речах. Одна из его наиболее ярких фраз: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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Прочее , Виталий Кличко , РИА Новости
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