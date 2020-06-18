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У судьи РПЛ Гаврилина выявлен коронавирус 

Soccer News и ещё 32 4 часа назад
У судьи РПЛ Гаврилина выявлен коронавирус
Фото: Soccer News
По итогам очередного этапа тестирования арбитров РПЛ и их ассистентов на коронавирус выявлен один случай заболевания.
COVID-19 обнаружен у судьи Максима Гаврилина, который входит в бригаду Евгения Турбина. В субботу они должны были обслуживать матч между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».
"Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора. При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет.
Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров", — рассказал Гаврилин.
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Прочее , Максим Гаврилин , Евгений Турбин , Спартак , Роспотребнадзор
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