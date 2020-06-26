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Западные СМИ обвинили РФ в проявлении расизма на параде Победы 

News.ru и ещё 12 7 часов назад
РФ обвинили в расизме на параде Победы
Фото: News.ru
Западные СМИ обвинили Россию в дискриминации по расовому признаку из-за того, что в параде Победы в Москве не принял участие ни один чернокожий военнослужащий. Обличительный материал выпустила The Daily Mail.
Британские журналисты подчеркнули, что на торжественном мероприятии не было ни одного «цветного» солдата или почётного гостя. Из этого был сделан вывод, что в стране процветает расовая дискриминация. Издание опубликовало фотографии с парада и подчеркнуло, что для президента России Владимира Путина данное мероприятие — это лишь средство, необходимое для «разжигания патриотического пыла» перед началом голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Также поток критики был вылит на правительство страны из-за того, что торжество вообще было проведено в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, журналисты назвали парад «инструментом манипуляции» и «неуместным хвастовством оружием».
Однако читателей The Daily Mail событие во многом восхитило. В комментариях к материалу они написали, что в Великобритании тоже было бы неплохо проведение таких парадов. Однако в своих военных они сомневаются.
А теперь представьте себе такое же в Британии. Униформа размеров XXXL, каждые несколько метров садятся отдохнуть, все сутулые, никакой дисциплины, — цитирует один из комментариев телеканал «Царьград».
Помимо прочего, британцы оценили красоту женщин, поучаствовавших в параде Победы.
Настоящие женщины! Такие пусть вторгаются! — заявили европейцы.
Однако и среди комментаторов нашлись те, кто возмутился отсутствию чернокожих военных и ветеранов на Красной площади.
Парад был перенесён с 9 мая на 24 июня ввиду сложной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии. На брусчатку Красной площади во время парада Победы вышли более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники, в небо было поднято 75 единиц авиатехники. Гостями торжества стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии. Также в параде поучаствовали не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Как ранее писал NEWS.ru, фигуристка Татьяна Навка рассказала о своих впечатлениях от парада Победы. Олимпийскую чемпионку расстроило неучастие Украины в мероприятии.
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Прочее , Татьяна Навка , Владимир Путин , Daily Mail , Царьград ТВ
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