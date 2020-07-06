Лэмпард: противостояние «Челси» и «МЮ» продлится до конца сезона 

"Синие" занимают четвертое место, опережая «красных дьяволов» всего лишь на два очка.

"Челси" будет под давлением во всех оставшихся встречах. Не нужно сравнивать нас с «МЮ». У них отличная команда, только уважение им. У них два парня с 20 голами за сезон. Также есть Мэйсон Гринвуд, забивающий на регулярной основе.

В центре поля у «красных дьяволов» есть Фернандеш и Погба. Они добавили в состав и Магуайра. Крепкая команда! То, что «Челси» все еще опережает их на два очка в турнирной таблице, не может не радовать. Наша борьба продлится до самого конца сезона", — приводит слова англичанина Goal.

Ранее в «Арсенале» задумались о попадании в Лигу чемпионов.