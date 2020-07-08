Мишустин рассказал о росте активности киберпреступников весной 

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти РФ проводят активную работу по информированию людей об угрозах киберпреступлений, число которых возросло в период пандемии коронавируса минувшей весной. Об этом говорится в видеообращении премьер-министра РФ Михаила Мишустина к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

"Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии", — сказал премьер, отметив, что для обмана бдительности граждан мошенники используют фишинговые письма и технологии подмены номера.

"В сотрудничестве с отечественными компаниями в области информационной безопасности государственные органы проводят активную работу по информированию людей о рисках и угрозах кибербезопасности", — продолжил Мишустин. По его словам, со многими проблемами удалось справиться благодаря объединению усилий, «однако множество вопросов все еще требуют особенного внимания».