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«Тот же кофе, но другой заварки»: первые обзоры Deadly Premonition 2 

Игромания.ру 9 часов назад
«Тот же кофе, но другой заварки»: первые обзоры Deadly Premonition 2
Фото: Игромания.ру
Через пару дней, 10 июля, состоится релиз Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, новой игры Хидетаки «Swery» Суэхиро. В сети уже появились первые обзоры сиквела психологического триллера, и они, к сожалению, далеки от восторженных: средний балл на Metacritic — 57.
DualShockers — 9;
God Is A Geek — 8.5;
Destructoid — 8;
Game Informer — 5;
Wccftech — 5.5;
GameSpot — 5;
Hardcore Gamer — 3.5/5;
USG — 1/5.
Больше всего нареканий вызывает у рецензентов техническая сторона игры. Deadly Premonition 2 выходит только на Nintendo Switch, и производительность абсолютно все описывают как «кошмарную». Игра вылетает, при этом теряется прогресс, управление скейтбордом реализовано из рук плохо, и при этом ни графика, ни игровой процесс не выглядят современными.
Jim Sterling asked PR about the tech issues and there are no plans to fix the frameratehttps://t.co/cln92pBVJQ pic.twitter.com/j9waVkU9VM
— Nibel (@Nibellion) July 8, 2020
Если верить Джиму Стерлингу, разработчики не планируют чинить падения частоты кадров
Главным недостатком Deadly Premonition 2, по мнению одних критиков, можно счесть то, что она утратила обаяние оригинала. Другие же смогли найти в ней то, что притягивает и удерживает несмотря на все огрехи.
Она никак не располагает к себе игрока. Выглядит всё так, будто разработчиков насильно заставили сделать игру для крошечного фанатского сообщества, которое проглотило оригинал и по какой-то причине потребовало большего.
Игра — неуклюжее месиво, в которое свалены ужасные геймплейные решения, отвратительная графика, бессмысленная приверженность истокам и море ошибок: их достаточно, чтобы отпугнуть даже самых больших поклонников оригинальной игры. И во всём этом не просматривается ни унции той страсти и амбиций, что были присущи оригинальной игре.
Pocket Gamer
Город Ле-Карре весьма обшарпанный с точки зрения дизайна и общей визуальной эстетики, при этом персонажи, с которыми вы вступаете в контакт, совершенно нелепы. К примеру, владелец отеля, который заодно выступает как консьерж, посыльный и шеф-повар (различить их можно по шляпам), или городской шериф, который произносит реплики прямиком из кинотрейлеров.
Диалоги и озвучка ужасны настолько, что по-своему это даже очаровательно. Представьте, что Томми Вайсо надел несколько разных париков и сыграл каждого побочного персонажа в игре, и вышло по-настоящему весело.
Critical Hit Deadly Premonition 2 — странная игра, вызывающая множество эмоций. Представьте, что шестилетний ребёнок дарит вам свой рисунок или поделку. Его глаза сияют, когда он вручает вам подарок, сделанный с любовью. Да, его творение отвратительно выглядит и криво сделано, но, хотя недостатков у него масса, его нельзя не любить.
COG Connected
В течение последних нескольких недель я очень неспешно проходил The Last of Us Part 2. Эта игра — полная противоположность Deadly Premonition 2: отточенная, красивая, цельная, великолепная. Но когда я запустил The Last of Us Part 2 после первого большого акта Deadly Premonition 2, я вдруг захотел вернуться к A Blessing in Disguise.
У The Last of Us Part 2 есть повороты сюжета, а в Deadly Premonition 2 весь мир постоянно выворачивается наизнанку. Ты никогда не знаешь, чего ожидать дальше, и в этом случае процесс оказывается важнее, чем техника (да, я защищаю игру, которая работает как хлам.)
В то время как некоторые игры шокируют насилием, другие, такие как Deadly Premonition 2, учат нас всё подвергать сомнению, и в этом есть что-то одновременно космически пугающее и совершенно восхитительное. Ну кто ещё сейчас так делает?
Polygon
Сделать предварительный заказ Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise можно в магазине Nintendo, стоит она 3749 рублей.
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