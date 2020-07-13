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Британцы принимали на Играх-2012 экспериментальный препарат спецназа США 

Газета.Ru 59 минут назад
«Подопытные свинки»: чем накачали британцев на Играх-2012
Фото: Газета.Ru
Британские олимпийцы, участвовавшие в Играх-2012 в Лондоне, принимали специальный экспериментальный препарат, разработанный для спецназа США. Вещество, повышающее выносливость и устойчивость к стрессам, испытало более 90 спортсменов.
Пока весь мир (ну, как минимум, вся Россия и люди из Всемирного антидопингового агентства) ждут ноябрьского заседания Спортивного арбитражного суда, на котором РУСАДА предстанет против WADA, британцы неожиданно привлекли внимание к себе. Накануне газета Mail on Sunday выступила с огромным, но вместе с этим громким материалом о том, как британские олимпийцы участвовали в испытании экспериментального вещества.
«Подопытные морские свинки», — именно так обозвали своих соотечественников авторы заметки.
В статье приводятся факты, добытые из государственного агентства UK Sport, которое занимается финансированием и работой олимпийского и паралимпийского спорта в Великобритании. Сообщается, что агентство потратило сотни тысяч фунтов на приобретение огромного количества так называемого энергетического напитка марки DeltaG, в состав которого входили синтетические кетоны, развивающиеся в печени человека и повышающие его выносливость и устойчивость к стрессу.
Данный препарат знаком спецназу США — американское министерство обороны уже давно сотрудничает с учеными из Оксфордского университета по его разработке, на что было потрачено порядка $10 млн С целью улучшения результатов на домашних летних Олимпийских играх — 2012 в Лондоне UK Sport снабдило этим напитком своих спортсменов.
Данная идея, как утверждается, возникла почти за год до старта соревнований. Команда по исследованиям и инновациям UK Sport поделилась с советом директоров агентства информацией о DeltaG, который принимают американские военные, после чего британцы связались с минобороны США по поводу данного препарата. Американцы позднее перенаправили их в Оксфордский университет, куда впоследствии UK Sport вложил более £229 тысяч на разработку эксклюзивного варианта препарата.
Кетоны образуются в процессе расщепления жировых запасов в печени, когда человек не употребляет углеводы. Применение синтетических же кетонов позволяют человеку не заботиться насчет диеты и ожирения. Так как данные препараты изначально были слишком горькими и почти невозможными для употребления, ученые из Оксфорда смешивали их с вкусными напитками. Спортсмены их получали в виде дополнительного тоника, который подавался в пайке атлетов с обычными пищевыми добавками.
Над созданием DeltaG работала и профессор Киран Кларк, которая почти 30 лет занимается исследованиями влияния диеты на работу сердца, головного мозга человека и его мышц.
Имена людей, принимавших этот препарат (кстати, по сути очень напоминает знаменитый «Дюшес» Григория Родченкова), неизвестны. Газета Mail on Sunday лишь сообщает, что таких олимпийцев было всего 91 — в основном легкоатлеты, велосипедисты, гребцы, пловцы и представители иных видов спорта, где требуется большая выносливость. Всего в ходе данной схемы на различных соревнованиях было задействовано порядка 135 доз DeltaG.
Интересно, что и использование этих кетонов сопровождалось специальным контрактом. В связи с тем, что препарат был экспериментальным, спортсмен по сути выступал добровольцем и самостоятельно выбирал, жертвовать своим здоровьем и карьерой ради улучшения результатов (что не было гарантированным) или нет. И именно эта позиция привлекает огромное внимание.
Во-первых, здоровье.
Каждому согласившемуся британскому олимпийцу UK Sport выдавало так называемый «информационный лист участника», в котором утверждалось, что он осознает все риски, а в случае негативного исхода агентство никакой ответственности не несет.
«В рамках соглашения об участии я принимаю, что в этом эксперименте есть риски для здоровья из-за сильных физических нагрузок и приема добавок кетонового эфира. Я согласен с тем, что те, кто работает над созданием препарата, не несут никакой ответственности», — так, по данным газеты, выглядит соглашение с этим пунктом.
Данный препарат хоть и должен повышать выносливость, но при этом несет сильные побочные эффекты для организма. Отмечается, что более 40% спортсменов, которые испытали его на себе, имели серьезные желудочные и кишечные расстройства и сталкивались с «дикой рвотой».
По этой причине 28 спортсменов впоследствии отказались от приема DeltaG. Некоторые из-за этого не смогли продолжить карьеру в принципе. Еще 24 атлета расторгли соглашение с UK Sport, так как улучшения результатов не последовало.
Во-вторых, допинговая история.
Отмечается, что перед созданием данной системой UK Sport якобы проконсультировалось с людьми из Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и получило разрешение на применение синтетических кетонов.
В нынешние времена в списке запрещенных веществ кодекса WADA кетонов нет. Однако тогда по данному вопросу присутствовала неопределенность. В агентстве утверждали, что как такового допингового эффекта препарат не имеет, но спортсменам при этом рекомендовали воздержаться от его применения — в результатах допинг-тестов могли быть обнаружены неестественные отклонения, что вызвало бы серьезные проблемы.
В UK Sport данный пункт заприметили и в соглашении со спортсменами-добровольцами особенно подчеркнули, что не гарантируют, не обещают, не заявляют, что использование кетонов соответствует требованиям WADA, а также исключили свою ответственность в полной мере.
Иными словами, если бы допинг-проба атлета, который принимал DeltaG, дала подозрительный, положительный результат, то свою правоту пришлось бы защищать самому спортсмену. UK Sport здесь оказалось бы совершенно не при чем.
«Печально, как развивается спорт, в котором атлеты ищут обходные пути для получения выгоды. Сейчас они не могут соревноваться, если не принимают всю эту дрянь. Эту удручает. Люди прямо принимают допинг, получают незначительную выгоду и расширяют свои границы чем-то иным, кроме усердных тренировок. Печально, что есть и те, кто не только это скрывает, но и поощряет», — заявила участница пяти Олимпиад, чемпионка Европы в марафоне на 10 000 м, британская бегунья Джоанн Пейви.
Примечательно и то, как UK Sport себя обезопасило.
Естественно, каждый участник данной программы обязывался держать в строгом секрете не только то, что получает от агентства стимулирующие вещества, но и сам факт существования подобного проекта.
«Вы не можете обсуждать это с кем-либо за пределами исследовательской команды и вашей группы напарников. Ни с другими спортсменами, ни с тренерами. Вы не имеете права разглашать детали эксперимента, обсуждать тип своего питания. Также используемый в этом исследовании эфир кетона не является коммерчески доступным. Вы обязуетесь принимать его исключительно в рамках проекта», — говорится в соглашении.
На случай «слива» столь секретной информации в СМИ UK Sport подготовило план, сутью которого было намерение агентства преподнести общественности DeltaG как продукт научных умов Великобритании, чьи ученые смогли разработать препарат, помогающий организму спортсмена и при этом соответствующий кодексу WADA. По сути был сделан акцент на пиар-акцию, рекламу.
Из всего этого сложно сделать вывод, сработал ли данный эксперимент так, как задумывалось. Принес ли он какую-либо выгоду британской олимпийской сборной.
На Играх-2012 команда заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых наград. По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Пекине разница оказалась невелика — 48 медалей (19 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых). Однако сам факт намерения добиться улучшения результатов путем разработки стимулирующих препаратов несомненно вызовет немало вопросов к британским спортивным чиновникам. UK Sport, к слову, уже поторопилось выступить с опровержением.
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Прочее , Статьи , Григорий Родченков , Министерство обороны , Всемирное антидопинговое агентство
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