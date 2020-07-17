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Авербух построит особняк для Арзамасовой 

Вести Подмосковья и ещё 1 1 час назад
Авербух построит особняк для Арзамасовой
Фото: Вести Подмосковья
На прошлой неделе интернет-пользователи были удивлены тому, что между 46-летним Ильей Авербухом и 25-летней Елизаветой Арзамасовой случился роман. Пара больше не скрывает отношения. Их заметили в одном из летних кафе, на Лизу обрушился шквал критики и советов со стороны «людей с опытом», так что девушка дала официальный комментарий.
Арзамасова попросила не лезть в ее личную жизнь, ничем предосудительным она не занимается. Лиза утверждает, что ее не нужно ненавидеть и осуждать — как человек она совсем не изменилась.
Журналистам КП удалось узнать, что Авербух решил построить новый дом для своей избранницы. Девушка захотела новый дом, поэтому было решено разобрать старый особняк на берегу Истринского водохранилища. Главный аналитик фигурного катания Елена Родина заявила, что Авербух жил бы в этом доме десятилетиями, если бы не положительные перемены в его социальном положении. В Сети уже появляются видео, на котором идет разборка и продажа старого дома, а также строительство нового.
Роман между Арзамасовой и Авербухом длится, судя по всему, давно. Лиза проводила прямой эфир в Инстаграме и задний фон за ее спиной был сильно похож на обстановку в доме Авербуха.
Интересный факт: в доме Авербуха также живет его сын Мартин. Неизвестно, как подросток воспримет появление Лизы. Мартин — сын Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой. К слову, Лиза старше Мартина менее, чем на 10 лет.
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Прочее , Илья Авербух , Ирина Лобачева , Елена Родина
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